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On line sulle piattaforme l’ultimo brano di Tommaso Giusti, ‘Quando dormi’
1 novembre 2026 | 22:11
Il cantautore lucchese è in ventesima posizione per i brani maggiormente trasmessi dalle radio spagnole con i brani tratti da ‘Uto’
Il cantautore lucchese Tommaso Giusti, in ventesima posizione per i brani maggiormente trasmessi dalle radio spagnole, con le canzoni tratte dalla raccolta Uto è da oggi (1 novembre) in rete su tutte le piattaforme musicali il nuovo brano Quando dormi.
Si tratta di una ballata toccante e profonda, quasi una poesia, dedicata alle figlie.
Il brano è ascoltabile sulle piattaforme e tramite You Tube qui.