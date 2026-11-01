Quindici anteprime, 50 ospiti e bagni di folla per i big di cinema e tv: l’Area Movie continua a crescere

Si è chiusa l’edizione 2026 dell’Area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di Qmi, che nell’anno del 60esimo anniversario della manifestazione ha portato a Lucca un programma dalla risonanza globale: circa 50 eventi, 15 anteprime tra film e serie tv, oltre a masterclass, panel e incontri con circa 50 ospiti, distribuiti nelle 6 location dell’area movie, con numerosi appuntamenti completamente sold out oltre a padiglioni ed experience capaci di estendere i mondi dello schermo nelle piazze e negli spazi del centro storico.

Tra i momenti più attesi, l’arrivo per la prima volta a Lucca del cast di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, insieme al co-creatore ed executive producer Jonathan E. Steinberg e all’executive producer Dan Shotz, hanno incontrato il pubblico per raccontare la terza stagione della serie Disney+, e salutato la community al raduno al campo mezzosangue in Piazza San Michele. La serie è stata inoltre celebrata con un padiglione immersivo e la Percy Jackson Experience.

Lucca ha aperto le porte anche al mondo di Harry Potter, con il padiglione Hbo Max in piazza San Michele dedicato alla nuova serie Hbo Original Harry Potter e la Pietra Filosofale e con la proiezione di Finding Harry: L’Arte Dietro la Magia.

Grandi nomi del cinema internazionale sono stati protagonisti dell’Area Movie 2026 tra cui Hirokazu Kore-eda, che ha presentato il suo Look Back e ha incontrato il pubblico in un panel con Gabriele Mainetti; il regista Matthew Walker ha accompagnato l’anteprima di Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A, nell’anno del 50esimo anniversario dello Studio Aardman; e ancora Frank Miller ha introdotto la proiezione del documentario Frank Miller: American Genius; Stefano Fresi e Herbert Ballerina, voci italiane de Il Gatto col cappello, che hanno divertito pubblici di tutte le età, mentre Michael C. Hall è intervenuto in collegamento in un panel dedicato alla nuova stagione di Dexter: Resurrection.

Tanti anche gli ospiti dal mondo del cinema e della serialità made in Italy: Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli con Sydney Sibilia e Alice Filippi per Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883; Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti per Caro Mondo Crudele; Ratigher con Pierluca Di Pasquale, Sara Ciocca e Anita Serafini per Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra; Salvatore Esposito e Alessio Maria Federici per la seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli. E ancora Rift – il futuro è in gioco di Claudio Di Biagio e La mia anima ha fretta di Giuseppe Contarino.

Tra le anteprime e gli appuntamenti speciali speciali di questa edizione: il live-action Blue Lock, il ritorno sul grande schermo di Fast & Furious per il suo 25° anniversario, la speciale Fan Screening di Hunger Games – L’alba sulla mietitura, la speciale proiezione singalong del film Kpop Demon Hunters: Canta con noi, e ancora Adventure Time con Victor Courtright, Cyberpunk: Edgerunners 2, Momo, Tangles.

Una presenza particolarmente ricca anche per il mondo degli anime. Crunchyroll ha attraversato i cinque giorni con anteprime italiane, europee e mondiali, showcase e il Crunchyroll Show, fino all’anteprima mondiale dei primi due episodi della terza stagione di Shangri-La Frontier. Toei Animation Europe ha portato a Lucca One Piece e la première occidentale di Star Detective PreCure! The Movie; Dynit ha presentato Puella Magi Madoka Magica The Movie – Il risveglio di Walpurgis e Gintama The Movie: Yoshiwara in fiamme, Lucky Red ha riportato in sala Kiki – Consegne a domicilio di Hayao Miyazaki, e con Mediaset Infinity l’anteprima di due episodi di One Piece – Saga del paese di Wa. Speciale anche la proiezione de I Cavalieri dello Zodiaco, in occasione dei 40 anni, alla presenza di Jake La Furia, Maurizio Merluzzo e Giorgia Vecchini.

Si confermano gli appuntamenti delle Notti Horror di Lucca Comics & Games, che hanno attraversato cinque giorni di cinema di genere con It Ends di Alexander Ullom, Hope di Na Hong-jin, Arachnid – Ragnatela letale di Ángel Gómez Hernández, Godzilla Minus Zero di Takashi Yamazaki, Popeye’s Revenge di William Stead e The Nameless Ballad di Federico Zampaglione.

L’Area Movie ha vissuto anche fuori dalle sale, trasformando ancora una volta Lucca in una mappa di mondi da attraversare. Accanto ai padiglioni e alle experience dedicate a Percy Jackson e Harry Potter, il pubblico ha potuto immergersi nel padiglione Crunchyroll, vivere un’experience da brividi nel padiglione dedicato a Dexter:Resurrection e nelle inquietanti Backrooms del padiglione I Wonder Pictures/IWONDERFULL/A24, scoprire il villaggio Netflix dedicato a KPop Demon Hunters, l’installazione di Eagle Pictures dedicata a Scrooge e gli Spiriti del Natale e quella targata Notorious Pictures dedicata ad Hunger Games, la photo opportunity dedicata a Avengers: Doomsday, e vivere gli spazi e le esperienze dell’Area Movie al Loggiato Pretorio a cura di Qmi.