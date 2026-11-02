A Borgo a Mozzano anche lo spettacolo ‘La notte di Lucida’ dell’associazione Vengo Anch’io! Astrolabio Lucca

A Borgo a Mozzano nella suggestiva cornice di piazza XX Settembre, la serata di Halloween ha accolto un pubblico numeroso e partecipe per assistere allo spettacolo La notte di Lucida, presentato dall’associazione Vengo Anch’io! Astrolabio Lucca nell’ambito delle iniziative organizzate per celebrare la ricorrenza.

Ispirata alla celebre figura di Lucida Mansi, protagonista di una delle leggende più affascinanti della tradizione lucchese, la rappresentazione ha accompagnato gli spettatori in un percorso evocativo tra realtà e mito, affrontando il tema universale del desiderio di eterna giovinezza e dell’inesorabile scorrere del tempo.

Attraverso l’incontro tra teatro, danza e musica dal vivo, lo spettacolo ha dato nuova vita a una storia profondamente legata all’immaginario del territorio, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza intensa e suggestiva.

L’opera, ideata e diretta da Emiliana Paoli, con le coreografie di Flora Tomei, è stata arricchita dall’accompagnamento musicale del maestro Giovanni Vitali e dalla raffinata interpretazione del soprano Angelica D’Agliano, e del tenore Marco Pierucci elementi che hanno contribuito a creare un’atmosfera di grande impatto emotivo.

Particolarmente apprezzata la prova delle giovani interpreti di Tcometeatro, Anna Amaducci, Sara Luporini, Giulia Luporini, Aurora Pasquinelli e Anna Sanseviero, che hanno saputo dare vita ai diversi momenti della narrazione con sensibilità e coinvolgimento.

Alla realizzazione dello spettacolo hanno inoltre collaborato gli attori Dimitri Papini e Giulia Checchi della Filodrammatica di Valdottavo e alcune allieve di Arte in Movimento di Borgo a Mozzano, contribuendo ad arricchire la messa in scena e i quadri corali della rappresentazione.

Attraverso La notte di Lucida, l’associazione Vengo Anch’io! Astrolabio Lucca ha contribuito agli eventi di Halloween di Borgo a Mozzano proponendo una rilettura teatrale di una delle figure più emblematiche dell’immaginario lucchese, coinvolgendo artisti, giovani interpreti e realtà associative del territorio.