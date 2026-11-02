A Sant’Agostino a Pietrasanta la mostra di Tano Pisano ‘Apuane meccaniche’

Sabato scorso (31 ottobre) alle 18 nel complesso di Sant’Agostino di Pietrasanta in piazza del Duomo ha inaugurato Apuane meccaniche, mostra espositiva di Tano Pisano.

Artista di origini siciliane nato a Lentini, Pisano da dieci anni vive e lavora a Pietrasanta. Con questa sua nuova esposizione, Pisano prosegue l’approfondita analisi del rapporto con le Alpi Apuane. Che ancora dopo averlo contattato per Lucca in Diretta ci ha rivelato definisce “le sue nuove montagne”.

Pisano nato non lontano dall’Etna, ha prestato il servizio militare sulle Alpi. Dopo che ci ha anche ricordato ha vissuto per anni al cospetto dei Pirenei, adesso vive nelle vicinanze delle Apuane. Già nel 2021, nella mostra Apuane e altre cose al Fortino di Pietro Leopoldo a Forte dei Marmi, l’artista aveva dedicato alcune sue opere a queste montagne. Poi nel 2024 le aveva omaggiate con un assolo ricco di inaspettate cromie. Un’opera il cui concept traeva ispirazione da Il Giorno e la Notte, capolavoro scultoreo di Michelangelo Buonarroti. E adesso ci risiamo ma con visioni e contenuti diversi. Perché Pisano è artista eclettico cui piace ragionare, cambiare, riflettere e cambiare ancora.

Delle Apuane l’artista ama tutto. Dai colori nelle diverse ore della giornata e delle stagioni. Fino ai coloratissimi reticoli geometrici che caratterizzano la sua pittura e la rendono originale nel suo genere. Come uniche sono, appunto, le Alpi Apuane. “Da diversi anni ormai vivo e lavoro a Pietrasanta sotto il Monte Altissimo e le Apuane – dice Tano Pisano –. E come si fa a evitare lo sguardo verso questi monti. Affacciandoci alla finestra, uscendo da casa o andando in bicicletta? La loro è una presenza costante, bellissima, sempre varia. Con le diverse luci, le nuvole, i contrasti delle rocce che hanno tutte le tonalità di grigio fino al bianco e le chiazze verdi degli alberi. Ma poi sotto c’è il marmo. Lo stesso che è servito da materia prima a tanti scultori. Da Nanni di Banco a Michelangelo fino a Marino Marini. È quindi spontaneo e irresistibile disegnare le Apuane. Dipingerle cercando tecniche e linguaggi diversi per esprimerle al meglio. Eppure quel paesaggio, affascinante perché naturale, ormai è quasi dimenticato dagli artisti. Ma perché? Alle Apuane, a questa presenza che vedo quotidianamente e a questa bellissima terra che spero sia sempre rispettata, ho scelto di fare un mio piccolo omaggio”.

Adesso prosegue la ricerca di Tano Pisano che ha deciso di esplorare territori nuovi. Come ad esempio le figure geometriche verticali generate dalle cave estrattive dei materiali lapidei. Poiché dall’iniziale realismo dei quadri a olio adesso la sua pittura si è evoluta fino ai meccani che paiono opere d’arte stilizzate e permettono soluzioni che lo stesso artista definisce “sempre più interessanti”. Senza contare inoltre che Pisano ha sempre viaggiato artisticamente su itinerari diversi e la mostra di Pietrasanta testimonia l’estrema versatilità dell’artista. Pisano riduce le forme della natura alle loro linee essenziali.

L’evoluzione del suo rapporto con il realismo si muove agli esordi della sua carriera con la pittura a olio concentrata su una forte impostazione realista. Si muove anche tra ricerca informale e astratta conservando elementi in cui le forme mantengono un forte realismo fisionomico. Negli anni più recenti della sua produzione, Pisano ha scelto di superare il realismo d’origine per addentrarsi in territori geometrici e astratti. Questo cambiamento radicale si riflette nelle sue serie dedicate al Meccano. Dove le forme della natura e del paesaggio, come i profili delle Alpi Apuane, si trasformano in imponenti strutture stilizzate e geometriche. “Sono un artista abbastanza eclettico. Faccio più cose diverse spaziando a livello artistico ed artigianale. Dalla pittura alla ceramica fino alla scultura, ai bronzi, agli acquarelli e alle incisioni. Le Apuane, in particolare le cave – afferma Tano Pisano – mi permettono di utilizzare un linguaggio nuovo come scultura. Con proprietà diverse. Utilizzando meccani nuovi, il plexiglass e il ferro. Soprattutto l’idea del meccano è nuova perché ha una propensione alla tridimensionalità”.

In mostra, su una serie di muri autoportanti, oltre alle pitture a olio, si potranno ammirare gli acquarelli, i disegni, le tecniche miste, le sculture, i meccani e le incisioni. Proprio queste ultime permettono a Pisano di portare avanti un discorso divulgativo del lavoro d’artista. Capace di cambiare qualcosa ogni volta che crea. “Con il risultato – dice Tano Pisano – che partendo da una decina di matrici diverse, su 200 incisioni previste in mostra, non ce ne saranno due uguali. E ognuna di esse racconterà una storia diversa. Insomma una sorta di infinita variazione sul tema. Una considerazione a parte la meritano le sculture, i cui bozzetti saranno tutti riuniti in due diverse salette. Perché nelle varie sedi della mostra ve ne saranno differenti per forma e misure. Otto piccoli modellini in meccano – mette in luce – saranno visibili lungo tutto il percorso espositivo insieme a una grande scultura all’entrata, in forma di totem. Sempre dentro la ex-chiesa un’altra opera, un ‘frammento di cava’, sarà appesa a una trave della navata. Un’altra grande opera tutta metallica verrà posizionata sul lato destro sagrato del Sant’Agostino. Mentre sul lato opposto sarà visibile un imponente murale”.

Altre opere poi sono previste nel colonnato interno mentre l’originalissimo albero di Natale in meccano che caratterizza l’opera di Tano Pisano verrà posizionato nell’atrio del municipio pietrasantino. La mostra sarà impreziosita dal catalogo e dai saggi di alcuni valenti storici dell’arte, tra cui Marilena Pasquali ed Enrico Mattei. Il catalogo verrà realizzato con le immagini contestualizzate delle opere di Pisano.

Cioè fotografate nella mostra pietrasantina e che contribuiranno a comporre una vera e propria testimonianza visiva dell’evento espositivo. Sarà presente insieme all’artista, durante l’inaugurazione, il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti. “Tano – sottolinea il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti – è un artista straordinario. Riesce a non essere mai uguale a stesso. Il suo fare arte è in continua evoluzione e sperimentazione e il fatto che abbia scelto la nostra città come casa e luogo di creazione ormai da dieci anni ci riempie di orgoglio. Questa mostra che ci accompagnerà fino a febbraio – prosegue – rende un omaggio intimo e originale al nostro territorio ed è un’occasione per riscoprire le Apuane attraverso gli occhi di un grande maestro. Invito la cittadinanza e tutti gli amanti dell’arte, a condividere con noi l’inaugurazione di questo nuovo percorso espositivo. Che avverrà nel Complesso di Sant’Agostino”.

Ricordiamo che Tano Pisano ha un legame profondo con la città di Pietrasanta. Qui oltre ad esservi stabilito stabilmente intorno al 2016, ha avuto origine un forte radicamento culturale e artistico. Che lo ha portato nel 2023 a diventare ufficialmente cittadino onorario di Pietrasanta. Il titolo gli è stato conferito dallo stesso sindaco Giovannetti e deliberato all’unanimità dal consiglio comunale. Pisano quindi ormai da molti anni ha scelto Pietrasanta come sua casa e luogo di lavoro. Frequentemente definita la ‘piccola Atene’ per la sua alta concentrazione di artisti. Nelle sue grandi installazioni pubbliche nella cittadina, come l’importante ciclo di mostre dedicate alle Alpi Apuane e al mondo dei cavatori tra cui Meccano Apuano e Apuane Meccaniche, ha espresso più volte il suo forte legame e la sua ammirazione profonda per lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Sentimenti emanati anche dalla nostra conversazione con lui.

“Con la figura di Sepulveda – ricorda – ho una comune fascinazione per il lavoro manuale degli artigiani locali. Sepulveda aveva anche lui un legame profondissimo con Pietrasanta della quale era diventato cittadino onorario. E ancora come me era impegnato a difendere l’ecologia ed il territorio”.

Al vernissage c’era anche Marilena Pasquali, storica dell’arte, critica d’arte e presidente del Centro Studi Giorgio Morandi di Bologna. “L’incontro tra un artista girovago nella vita e nell’arte qual è Tano Pisano e le geometrie naturali, spezzate e tormentate delle Apuane – dice Pasquali – ha generato un’arte nuova. Nuova anche per un artista come Tano che non può fare a meno di sperimentare. Nuova e per molti aspetti sorprendente e inaspettata che riesce a offrire un’immagine altrettanto sorprendente di questo paesaggio straordinario. Che fino ad oggi, fino a queste inedite Apuane di Tano, ci sembrava di conoscere da sempre. Come l’amato compagno di ogni giorno”.