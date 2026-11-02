Al Parco Bussoladomani per ‘La Prima Estate’ arrivano anche i Massive Attack

La Prima Estate annuncia uno dei nomi più importanti e influenti della storia della musica contemporanea: i Massive Attack saranno protagonisti sabato 19 giugno al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore, per una delle serate più attese della prossima estate musicale.

Dopo aver annunciato The Chemical Brothers e Turnstile, La Prima Estate aggiunge al proprio cartellone un’altra formazione leggendaria, protagonista di alcune delle pagine più importanti della musica contemporanea.

Con l’arrivo dei Massive Attack prende così forma un’accoppiata straordinaria: venerdì 18 giugno The Chemical Brothers, sabato 19 giugno Massive Attack. Due serate consecutive con due protagonisti assoluti della rivoluzione elettronica britannica degli anni Novanta, capaci di trasformare profondamente il linguaggio della musica contemporanea, ciascuno con una propria identità artistica.

Da una parte l’energia esplosiva dei Chemical Brothers, che hanno portato la musica elettronica dai club ai grandi palcoscenici internazionali. Dall’altra le atmosfere ipnotiche e cinematografiche dei Massive Attack, pionieri di un suono che ha influenzato intere generazioni di musicisti.

Nati a Bristol alla fine degli anni Ottanta, i Massive Attack hanno contribuito a ridefinire i confini della musica elettronica, dando vita a un universo sonoro inconfondibile, capace di fondere hip hop, dub, soul ed elettronica. Con album fondamentali come Blue Lines, Protection e Mezzanine, e brani entrati nella storia come Unfinished Sympathy, Teardrop e Angel, hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura musicale contemporanea.

Ma l’importanza dei Massive Attack va ben oltre la loro straordinaria produzione artistica. Robert Del Naja e Grant Marshall si sono distinti negli anni anche per un impegno civile costante, facendo della musica uno strumento di riflessione e sensibilizzazione sulle grandi questioni del nostro tempo. Dalla difesa dei diritti umani alle prese di posizione sulla situazione a Gaza, fino alla lotta contro il cambiamento climatico, la band ha sempre affiancato alla propria attività musicale una forte coscienza sociale e politica.

Particolarmente significativo il loro impegno per la sostenibilità ambientale della musica dal vivo. In collaborazione con il Tyndall Centre for Climate Change Research dell’Università di Manchester, i Massive Attack hanno promosso lo sviluppo di una roadmap scientifica per ridurre drasticamente le emissioni legate ai concerti. Un percorso che nel 2024 ha portato alla realizzazione di Act 1.5, un grande evento organizzato a Bristol per sperimentare un nuovo modello di spettacolo dal vivo a basso impatto ambientale.

Una visione artistica e culturale che trova piena espressione anche nei loro concerti, esperienze immersive nelle quali musica, immagini e messaggi si fondono in spettacoli di grande intensità emotiva e visiva.

Sabato 19 giugno questa straordinaria esperienza dal vivo arriverà al Parco Bussoladomani, nella cornice del festival che unisce la grande musica internazionale alla bellezza della Versilia.

A rendere ancora più speciale la serata di sabato 19 giugno sarà il dj set degli Overmono, uno dei progetti più apprezzati e richiesti della nuova scena elettronica internazionale.

Il duo britannico formato dai fratelli Tom ed Ed Russell si è affermato negli ultimi anni come uno dei riferimenti della nuova generazione elettronica, grazie a un linguaggio musicale che fonde Uk garage, breakbeat, techno e cultura rave.

Con l’album Good Lies, pubblicato nel 2023, e una serie di produzioni accolte con entusiasmo da pubblico e critica, gli Overmono hanno conquistato un ruolo di primo piano nella scena internazionale, diventando protagonisti dei più importanti festival e club.

Il loro dl set porterà a La Prima Estate tutta l’energia della club culture britannica, completando una serata che mette idealmente in dialogo due generazioni di innovatori: i Massive Attack, protagonisti della rivoluzione elettronica degli anni Novanta, e gli Overmono, tra gli artisti che ne stanno ridefinendo oggi i confini.

Il programma di sabato 19 giugno non finisce qui: altri tre artisti saranno annunciati nelle prossime settimane e andranno a completare la lineup della giornata. Con questo nuovo annuncio, La Prima Estate rafforza ulteriormente la propria identità di festival capace di riunire grandi leggende della musica internazionale e alcuni dei nomi più interessanti della scena contemporanea.

L’edizione 2027 si svolgerà nei due weekend del 18, 19, 20 e 25, 26, 27 giugno, con Virgin Radio nel ruolo di radio ufficiale del festival, ad accompagnare e raccontare la nuova edizione de La Prima Estate.

I biglietti per la serata di sabato 19 giugno con Massive Attack e Overmono saranno disponibili a partire da mercoledì (4 novembre) alle 11.

Contemporaneamente apriranno anche le vendite dei 3-Day Pass per entrambi i weekend del festival, un’opportunità per assicurarsi tre giorni consecutivi di grande musica a un prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto dei singoli biglietti, prima ancora che tutti i protagonisti siano stati svelati.