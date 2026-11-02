Dal Senegal alla Garfagnana: la storia di Bacary Camara diventa un libro

Dall’infanzia trascorsa in Senegal al viaggio che lo ha portato in Italia, passando per le difficoltà affrontate e la volontà di costruirsi un futuro lontano dal proprio Paese. È la storia di Bacary Camara, che ha deciso di mettere nero su bianco il proprio percorso nel suo primo libro, intitolato Dall’Africa nel cuore alla ricerca della speranza, in uscita a fine novembre per Tralerighe Libri.

Un’autobiografia di circa cento pagine, scritta nell’arco di quattro mesi, nella quale Camara ripercorre le tappe più significative della propria vita. Al centro del racconto ci sono innanzitutto le sue radici e le persone che hanno contribuito a formare il suo carattere: la mamma, la nonna e il papà, figure fondamentali nella sua crescita. Poi la povertà, le difficoltà quotidiane, il ricordo della guerra e il viaggio, non semplice, che lo ha condotto verso una nuova possibilità.

Camara è arrivato in Italia il 20 agosto 2016. Nel 2023 ha ottenuto la cittadinanza italiana e, negli anni, ha costruito il proprio percorso personale e professionale in Garfagnana, dove oggi lavora come mediatore e tutor, oltre a svolgere il ruolo di Operatore locale di progetto (Olp), mettendo le proprie competenze a disposizione anche di chi si trova ad affrontare un percorso di accoglienza. Parla tredici lingue e ha scelto di partecipare attivamente alla vita del territorio, candidandosi anche alle elezioni comunali di Pieve Fosciana.

L’idea di scrivere il libro è nata anche da un episodio familiare. Un giorno, la figlia gli ha chiesto: “Papà, come mai il tuo colore della pelle è diverso?”. Una domanda semplice, che lo ha portato a raccontarle la propria storia, dall’infanzia in Africa fino all’arrivo in Italia. Ma quel racconto, evidentemente, non era sufficiente a contenere tutto ciò che aveva vissuto e ciò che desiderava trasmettere. Da qui la decisione di affidare i propri ricordi alle pagine di un libro.

“Attraverso queste pagine ho voluto raccontare le difficoltà, i sacrifici e il coraggio di ricominciare da zero, fino a costruire una nuova vita in Garfagnana. Con il mio racconto desidero trasmettere un messaggio di speranza, integrazione e gratitudine verso la terra che mi ha accolto“, spiega Camara.