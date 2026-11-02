Festival I Musei del Sorriso, all’Orto Botanico di Lucca un viaggio nel mondo delle orchidee

Un corso di orchidologia a Lucca, coltivazione delle orchidee ornamentali e tropicali, per la quinta edizione del festival I Musei del Sorriso, organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il corso inizierà sabato (7 novembre) alle 10,30 nelle Serre Moderne dell’Orto Botanico di Lucca con una introduzione su cos’è un’orchidea, la Phalaenopsis e Angraecum, i substrati di coltura, umidità, acqua e concimazioni. L’ingresso è gratuito e aperto a tutte e tutti

Il corso, amatoriale, per la coltivazione delle orchidee ornamentali e tropicali, è tenuto dagli esperti dell’Aio – Associazione Italiana di Orchidologia. Di taglio divulgativo e pratico, ha lo scopo di far conoscere la grande famiglia botanica delle orchidee, tra le piante più seducenti, affascinanti e amate del pianeta. Saranno illustrati i generi più diffusi in coltivazione, ma anche gli habitat originari di diffusione di queste piante e l’importanza della conservazione degli stessi al fine della tutela della biodiversità.

Il corso si articolerà in quattro incontri dalla durata di 1 ora e mezza nei quali saranno presi in esame i principali generi di orchidee coltivate. A una parte introduttiva seguirà una parte pratica/colturale con l’utilizzo di esemplari di piante vive e idonei strumenti e materiali necessari per la cura e la coltivazione.

Il corso prosegue sabato 14 per parlare di Cattleya, Epidendrum, Oncidium: la luce, il davanzale e il terrario; sabato 21 di Cymbidium, Dendrobium e Vanda: la stagionalità, la serra; sabato 28 di Paphiopedilum e Phragmipedium e Bulbophillum: malattie e parassiti.

Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo a ortobotanicolucca@comune.lucca.it, comunicando il proprio nome e cognome, contatto telefonico e e-mail. In oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura ‘Richiesta Iscrizione Corso Orchidee’. L’iscrizione risulterà perfezionata una volta ricevuta la conferma di avvenuta accettazione.

Il festival I Musei del Sorriso è organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, con la Diocesi di Lucca nel 300esimo della sua elevazione ad Arcidiocesi e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.