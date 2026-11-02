La rassegna|
Il capolavoro del cinema ‘M – Il mostro di Dusseldorf’ all’Astra con il Cineforum Ezechiele
Appuntamento domani (3 novembre) alle 20,30 con il primo film sonoro di Fritz Lang nella sezione ‘Il cinema ritrovato’
La ventottesima stagione del Cineforum Ezechiele 25,17 prosegue con uno dei capolavori imprescindibili della storia del cinema mondiale. Per la sezione Il Cinema Ritrovato, domani (3 novembre) alle 20,30 al Cinema Astra di Lucca verrà proiettato M – Il mostro di Düsseldorf (Germania, 1931, 110′) diretto da Fritz Lang, nella nuova versione restaurata ed in lingua originale con sottotitoli in italiano.
Con M – Il mostro di Düsseldorf, suo primo capolavoro sonoro, Fritz Lang firma un’opera di spietata lucidità ispirata alla Nuova Oggettività. L’assassino compulsivo Hans Beckert – interpretato da un indimenticabile Peter Lorre – suscita sia ripugnanza che pietà, riflettendo le viscere marce di una società preda dell’isteria e sull’orlo del nazismo. Lang orchestra una tensione chirurgica integrando il sonoro con maestria innovativa: l’uso del silenzio, i rumori fuori campo e il celebre tema fischiettato creano un montaggio perturbante. Tra inquadrature oblique e il bruciante monologo finale del protagonista, il film si consacra come una pietra miliare della storia del cinema, capace di mostrare come l’innocenza e il terrore possano stringersi la mano.
Il Cineforum Ezechiele 25,17 ricorda ai propri spettatori che per questa 28esima stagione è attivo il nuovo orario di inizio delle proiezioni alle 20,30 al cinema Astra. L’ingresso è riservato ai soci 2026 (biglietto singolo a 6 euro).
Foto Deutsche Kinemathek