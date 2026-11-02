Il capolavoro del cinema ‘M – Il mostro di Dusseldorf’ all’Astra con il Cineforum Ezechiele

Con M – Il mostro di Düsseldorf, suo primo capolavoro sonoro, Fritz Lang firma un’opera di spietata lucidità ispirata alla Nuova Oggettività. L’assassino compulsivo Hans Beckert – interpretato da un indimenticabile Peter Lorre – suscita sia ripugnanza che pietà, riflettendo le viscere marce di una società preda dell’isteria e sull’orlo del nazismo. Lang orchestra una tensione chirurgica integrando il sonoro con maestria innovativa: l’uso del silenzio, i rumori fuori campo e il celebre tema fischiettato creano un montaggio perturbante. Tra inquadrature oblique e il bruciante monologo finale del protagonista, il film si consacra come una pietra miliare della storia del cinema, capace di mostrare come l’innocenza e il terrore possano stringersi la mano.