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Il professore Gabriele Costa apre il ciclo ‘Imt Business Case’

2 novembre 2026 | 13:37
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di Redazione

Redazione

Il professore Gabriele Costa apre il ciclo &#8216;Imt Business Case&#8217;

“L’obiettivo è aiutare le imprese ad avere una migliore comprensione del rischio cyber, degli attacchi cyber e delle proprie vulnerabilità”, rileva il professore

La cyber sicurezza è diventata una priorità strategica per le imprese: in un’economia sempre più digitale e interconnessa, proteggere dati, infrastrutture e continuità operativa non è più soltanto una questione tecnologica, ma un requisito essenziale di competitività e fiducia.

Proprio alla cyber sicurezza è dedicato il primo incontro del ciclo Imt Business Case, la serie di lezioni organizzate da Scuola Imt Alti Studi Lucca, Camera di Commercio della Toscana nord-ovest e Fondazione Lit nell’ambito di Innova Scuola d’Impresa, il programma della Camera di Commercio della Toscana nord-ovest promosso in collaborazione con la Scuola Imt e il Polo Tecnologico Lucchese per stimolare innovazione e competitività delle imprese locali.

“Oggi il rischio cyber richiede un’attenzione continua e non si possono tralasciare i dettagli”, spiega Gabriele Costa, professore di informatica all’unità di ricerca SySma della Scuola Imt.

“Nessuna organizzazione può gestire il rischio cyber da sola, per questo momenti di aggiornamento e formazione come questi sono fondamentali. L’obiettivo è aiutare le imprese ad avere una migliore comprensione del rischio cyber, degli attacchi cyber e delle proprie vulnerabilità rispetto a questi rischi”, sottolinea Costa, che guiderà l’incontro.

Tra i temi affrontati in aula i digital twin e il loro potenziale per la preparazione contro i rischi cyber, le vulnerabilità dei sistemi di controllo industriale e il loro impatto, ma anche come la minaccia cyber sta cambiando i sistemi produttivi.

L’incontro si terrà il 5 novembre in presenza al Polo Tecnologico Lucchese, aula formazione, dalle 17 alle 19. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite il form online disponibile sul sito della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.