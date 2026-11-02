In San Micheletto si presenta il catalogo della mostra ‘Fioriture’ di Mauro Lovi

L’iniziativa che dona un doveroso tributo al grande artista lucchese scomparso il 19 agosto, si tiene grazie anche all’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca . Questo volume documenta e porta a compimento il grande progetto antologico fortemente voluto e curato dall’indimenticabile artista lucchese, insieme alla curatrice Alessandra Trabucchi.

Durante l’evento di presentazione sarà possibile acquistare direttamente in loco o ritirare la propria copia ordinata del catalogo. Il catalogo raccoglie e illustra lo straordinario percorso espositivo che si è tenuto a Palazzo Guinigi nel centro storico lucchese dal 12 giugno al 14 agosto 2026 . Il volume ripercorre oltre 50 anni di ricerca artistica del poliedrico artista lucchese nato nel 1953. Spaziando tra pittura, disegno, scultura, design e installazioni immersive, si riportano all’attenzione le più di 260 opere varie di Lovi distribuite su due interi piani in ben 22 sale storiche. Un’imperdibile excursus figurativo dai primi lavori degli anni ’70 fino alle produzioni contemporanee più recenti.

Verrà raccontato e presentato soprattutto il progetto che Mauro aveva iniziato con grande cura e che ora viene portato a compimento. Intervengono Raffaele Domenici presidente della Fondazione centro studi sull’arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti, Alessandra Trabucchi storica dell’arte, Margherita Loy scrittrice, Matilde Lovi co-curatrice del catalogo e Paola Pelli curatrice dell’Archivio Lovi.