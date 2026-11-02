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L’eredità e il futuro di Lucca Comics & Games, nell’intervista al direttore generale di Lucca Crea Emanuele Vietina: “Lucca deve rimanere fedele a se stessa”

2 novembre 2026 | 17:40
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di Redazione

Redazione

Il direttore, soddisfatto dell’edizione Legacy60 ha ricordato che la cosa importante è la felicità del pubblico che partecipa

Un grande record  di 345mila persone in questa edizione di Lucca Comics & Games 2026, circa 280mila biglietti venduti e oltre 900 ospiti. Grandi numeri che  però non impressionano il direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina che ricorda: “La vera forza della manifestazione è la felicità del nostro pubblico”.

Il direttore ha poi proseguito raccontando il futuro di Lucca Comics & Games.

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