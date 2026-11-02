Lucca Comics, l’analisi dei dati di NielsenIQ dà uno sguardo al futuro: una community da valorizzare tutto l’anno

L’evento è un caso di studio internazionale: verso piattaforma permanente, Event Media Network e partnership autentiche

Con la chiusura di Lucca60, l’edizione che ha celebrato il sessantesimo compleanno di Lucca Comics & Games, si consolida una ‘dimensione aurea’, che si misura non solo con i numeri, ma anche con un gradiente fondamentale per gli organizzatori: la felicità, cercando di interpretare l’energia delle persone che vi hanno partecipato, ponendosi in una posizione di ascolto immediato.

345mila partecipanti alla fiera (biglietti, omaggi disabili, pass professional) e una stima di 800mila visitatori nei cinque giorni di bel tempo. Oltre 900 ospiti da tutto il mondo, 800 espositori, un programma fatto da più di 1500 appuntamenti e 14 mostre. Oltre 260mila le carte Pokémon realizzate in occasione di Lucca60 da The Pokémon Company International e distribuite a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Ingresso nella top 100 delle App più scaricate in Italia anche per LuccaCg Assistant, la App ufficiale di Lucca Comics & Games.

Centinaia di giornalisti e content creator accreditati e provenienti da tutto il mondo, 82 passaggi nei telegiornali nazionali e superato lo share del 3% durante la diretta dal glass studio di Rai (main media partner della manifestazione) andata in onda domenica (1 novembre) su Rai3.

Lucca Comics & Games si conferma dopo 60 anni di storia il più grande community event dedicato alla cultura pop. Il patrimonio di storie, di valori e di sogni – la Legacy di Lucca Comics & Games – è in continuo cambiamento, grazie al solido ancoraggio sui cinque valori identitari: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude.

Avviata la partnership strategica con NielsenIQ (Niq) colosso del data analysis leader mondiale nella consumer intelligence, che mercoledì (28 ottobre), nel nuovo spazio T-Space dedicato ad un pubblico business e professional, ha presentato un’analisi sull’impatto economico, sociale e culturale della manifestazione. Lucca Comics & Games è un caso di studio internazionale: non un evento, ma una piattaforma culturale, sociale ed economica, una vera e propria community platform.

Lucca Comics & Games non è solo un festival: in pochi giorni concentra in un unico luogo l’intera filiera dell’entertainment: chi crea contenuti, chi detiene le licenze delle più importanti proprietà intellettuali del mondo, chi produce beni e servizi e chi gestisce la relazione con il consumatore finale. Il risultato è un valore che va oltre la cultura pop e arriva fino al largo consumo. Lucca diventa così uno dei rari luoghi in cui l’industria dell’entertainment incontra l’economia reale.

Alla base di questo modello c’è una community fortemente fidelizzata. Secondo Daniele Dalli, professore ordinario di marketing ed economia e gestione delle imprese dell’università di Pisa, esperto di marketing tribale, il pubblico non va a Lucca per assistere a qualcosa, ma per farne parte. Il festival è l’applicazione emblematica del community marketing: le persone si aggregano attorno a passioni condivise prima ancora che ai prodotti. Per i brand questo significa trovare un pubblico già coinvolto, disposto ad ascoltare e a scegliere.

Ma che modello di sviluppo si prevede per il futuro? Secondo Niq, per l’evoluzione del modello Lucca Comics & Games, unico al mondo, sono tre le direzioni da percorrere. La prima è diventare una piattaforma permanente, un ecosistema attivo tutto l’anno: in questa logica, quest’anno Lucca Comics & Games e Niq hanno sviluppato il primo Crm della manifestazione, un asset strategico che consentirà, sempre nel pieno rispetto della privacy, di costruire una relazione diretta e continuativa con la propria community. La seconda è sviluppare l’innovativo modello Event Media Network, grazie ai milioni di interazioni che si creano attraverso i canali digitali della manifestazione: un modello che porta le aziende a passare da una logica di sponsorship a una di media activation. infine, privilegiare le partnership autentiche, costruendo insieme, per 365 giorni l’anno, la comunità.

“La partnership tra Niq e Lucca Comics & Games – dice Stefano Cini, direttore commerciale Fmcg di Niq – dimostra come dati, ricerca e conoscenza delle community possano contribuire a sviluppare nuovi modelli di crescita per gli eventi culturali. Attraverso la misurazione dell’impatto economico, sociale e culturale della manifestazione e la realizzazione del primo Crm di Lucca Comics & Games, stiamo supportando l’evoluzione di un ecosistema che va oltre i giorni dell’evento per diventare una piattaforma permanente di relazione con la propria community. In questa prospettiva, crediamo che Lucca Comics & Games abbia tutte le caratteristiche per affermarsi come uno dei più rilevanti Event Media Network europei: un luogo capace di connettere brand, creator, proprietà intellettuali e consumatori attraverso esperienze autentiche, contenuti ad alto valore culturale e un dialogo continuo durante tutto l’anno.” –

L’incontro si è tenuto a La T Space, l’area hospitality ufficiale di Lucca Comics & Games 2026, pensata per un pubblico business e professional, allestita a Villa Bottini. La T è il format ideato da Joydis, agenzia di marketing emozionale ed esperienziale partner di Lucca Crea che da oltre vent’anni connette brand, cultura, cinema, sport e lifestyle. Il format è realizzato insieme a M4G, che si occupa di sviluppo commerciale e relazioni corporate.