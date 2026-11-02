Prorogata fino al 30 gennaio 2027 la mostra retrospettiva su Gualtiero Passani a Carrara

L’esposizione è a cura dello storico e critico d’arte Lorenzo Pacini ed ha il sostegno anche del Comune di Lucca

Prorogata fino al 30 gennaio 2027 nelle sale di Palazzo Binelli (via Verdi 7 a Carrara) la mostra retrospettiva 100 anni – Gualtiero Passani.

L’esposizione è un omaggio al primo centenario dalla nascita dell’artista Gualtiero Passani (Carrara 1926–Lucca 2019). Visto il grande successo di pubblico, la chiusura dell’esposizione inizialmente prevista per il 24 dicembre è stata prolungata per consentire a tante altre persone di continuare ad ammirare le opere dell’artista lucchese. Già durante l’inaugurazione e nei giorni subito successivi, sono stati infatti veramente tanti gli ingressi.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara nella persona del presidente Enrico Isoppi, ha deciso così di prorogare la mostra e aprirla anche il sabato. Un meritato grandioso riconoscimento all’arte di Gualtiero Passani.

Adesso la retrospettiva su Passani sarà visitabile in orario lunedì-venerdì 10-13 e 15,30-18 e sabato 17-20 (chiusa dal 23 dicembre al 4 gennaio).

Novantasei le opere esposte a Palazzo Binelli dell’indimenticabile maestro lucchese che mostrano una panoramica artistica lunga più di settant’anni. Passani ha riscosso successi e riconoscimenti in tutto il mondo anche dopo la sua scomparsa.

La retrospettiva è a cura dello storico e critico d’arte Lorenzo Pacini, del suo Centro Studi d’Arte Lorenzo Pacini, del Comune di Carrara, del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara.