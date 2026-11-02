Tutela dell’ambiente e creatività: a Lucca Comics la premiazione di ‘Supereroi per l’ambiente’

Ad aggiudicarsi il primo posto sono state Eleonora Bresciani, nei panni di Mago Merlino, e Pamela Fantini, interprete di Maga Magò

Si è conclusa tra applausi, fantasia e attenzione ai temi della sostenibilità la seconda edizione di Supereroi per l’Ambiente, l’iniziativa promossa dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord, dal Comune di Lucca e da Sistema Ambiente nell’ambito di Lucca Comics & Games. La premiazione si è svolta ieri (domenica 1 novembre) sul palco del Giardino degli Osservanti.

Ad aggiudicarsi il primo posto sono state Eleonora Bresciani, nei panni di Mago Merlino, e Pamela Fantini, interprete di Maga Magò. Secondo posto per Alessia Dal Bianco, protagonista con il cosplay di Turbononna dell’anime Dandadan, ritratta nella particolare versione del personaggio imprigionato all’interno del maneki neko. Sul terzo gradino del podio è salito il piccolo Leonardo Fratello, già tra i protagonisti della passata edizione, che anche quest’anno ha conquistato la giuria con il suo Spiderman attento all’ambiente, accompagnato dal padre Andrea Fratello. A consegnare i premi sono stati il vicepresidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord Andrea Celli, l’assessora all’ambiente del Comune di Lucca Cristina Consani e la presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi.

“Anche quest’anno il contest ha dimostrato che temi importanti come la tutela dell’ambiente possono essere raccontati con linguaggi capaci di coinvolgere persone di tutte le età – ha dichiarato Andrea Celli -. Vedere tanti cosplayer mettersi in gioco con entusiasmo e creatività è stato il segnale che la strada intrapresa è quella giusta. Voglio ringraziare in modo particolare Letizia Livornese, in arte Letizia Cosplay, che ci ha supportato durante tutta l’organizzazione dell’iniziativa e nella gestione della premiazione. Ci auguriamo di poter riproporre il contest anche il prossimo anno, arricchendolo e migliorandolo ulteriormente”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora Cristina Consani: “Questa iniziativa conferma come il linguaggio del gioco, del fumetto e del cosplay possa diventare uno strumento efficace per promuovere comportamenti responsabili e attenzione verso l’ambiente. Lucca Comics & Games rappresenta un’occasione straordinaria per raggiungere pubblici diversi e trasmettere messaggi positivi in modo coinvolgente”.

Per la presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi “il valore del contest sta nella sua capacità di trasformare un tema importante in un’esperienza partecipata. I concorrenti hanno dimostrato fantasia e sensibilità, contribuendo a diffondere una cultura del rispetto degli spazi pubblici e dell’ambiente che ci circonda”.

A seguire si è svolta anche la premiazione del contest dedicato alle scuole del territorio. Gli studenti erano chiamati a immaginare un proprio supereroe per l’ambiente, disegnarlo, definirne missione, superpoteri e frase simbolo. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata la classe V della scuola primaria di Santa Maria a Colle dell’Istituto Comprensivo Lucca 7 con il progetto Mister Plastic, un supereroe ideato per contrastare l’inquinamento da plastica e promuovere comportamenti sostenibili. La premiazione è stata affidata all’assessore all’istruzione del Comune di Lucca Simona Testaferrata e a Silvia Granucci dell’Ufficio scolastico territoriale.