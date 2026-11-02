Una conferenza all’Agorà sullla devozione per il Volto Santo

Cultura e Spettacoli

Appuntamento il prossimo venerdì (6 novembre) alle 17,15: relatore dell’incontro sarà il professor Alessio Pisani

Da oltre mille anni custodisce la memoria, la fede e l’identità di Lucca. È il Volto Santo, simbolo indiscusso della città, al quale l’associazione Amici dell’Agorà dedica la conferenza Il Volto Santo: una devozione lunga dodici secoli, in programma venerdì (6 novembre) alle 17,15 all’auditorium della Biblioteca Agorà di piazza dei Servi.

Relatore dell’incontro sarà il professor Alessio Pisani, che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso dodici secoli di storia, ripercorrendo le vicende del celebre crocifisso custodito nella cattedrale di San Martino e il culto che, generazione dopo generazione, ha contribuito a plasmare l’anima della città.

Non sarà soltanto una conferenza sulla storia di un’antica opera d’arte, ma l’occasione per riscoprire il significato profondo di un simbolo che ancora oggi unisce fede, tradizione e senso di appartenenza. Dalle origini del simulacro alle leggende, dai pellegrinaggi medievali alle celebrazioni contemporanee, il Volto Santo continua infatti a raccontare la storia di Lucca e dei suoi cittadini.

L’iniziativa è aperta a tutti gli appassionati di storia, arte e cultura del territorio e a quanti desiderano conoscere meglio una delle testimonianze più preziose del patrimonio lucchese.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti scrivendo a amicidellagora@gmail.com.