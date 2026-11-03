Il saggio|
A Ghivizzano si presenta il volume sul carteggio fra Giovanni Pascoli e Manara Valgimigli
Un rapporto che durò anche dopo la morte del poeta, a cui lo studioso continuò a dedicare numerosi studi ed opere
Il carteggio Pascoli-Valgimigli: si tiene sabato (7 novembre) alle 10 a Ghivizzano, nella sede distaccata del Comune in viale Nazionale 83, a ingresso libero, nell’ambito della quinta edizione del festival I Musei del Sorriso organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la presentazione della pubblicazione Giovanni Pascoli – Manara Valgimigli. Carteggio (1898-1910), a cura di Lucia Morelli, storica dell’arte, esperta di Manara Valgimigli, e Sara Moscardini, curatrice della Casa Museo Giovanni Pascoli e autrice della pubblicazione.
Il rapporto tra Giovanni Pascoli e Manara Valgimigli fu di amicizia, stima intellettuale e collaborazione culturale. Valgimigli studiava all’università di Bologna, dove era stato allievo di Carducci, come Pascoli. Il rapporto con Pascoli si consolidò grazie anche alla mediazione del padre di Valgimigli, estimatore del poeta romagnolo. Nel 1898, dopo la laurea di Valgimigli, Pascoli lo aiutò a trovare un incarico d’insegnamento a Messina, città in cui il poeta in quel momento insegnava all’Università. Questo gesto fu importante per l’avvio della carriera di Valgimigli e testimonia la fiducia che Pascoli riponeva in lui. Tra i due nacque una frequentazione che andò oltre il semplice rapporto professionale, trasformandosi in una vera amicizia.
Un rapporto che durò anche dopo la morte del poeta, a cui Valgimigli continuò a dedicare numerosi studi ed opere. Tra le varie testimonianze del legame tra i due c’è proprio il carteggio, oggi conservato in parte presso la Casa Pascoli di Castelvecchio e in parte alla biblioteca classense di Ravenna. Lo scambio epistolare in questa edizione viene riportato integralmente per la prima volta.
Valgimigli era molto legato a Coreglia, che per molti anni fu la destinazione delle sue villeggiature estive.
Il festival I Musei del Sorriso è organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, con la Diocesi di Lucca nel 300° della sua elevazione ad Arcidiocesi e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
Il calendario è a questa pagina: http://www.museiprovincialucca.it/festival.