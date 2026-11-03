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Al via la rassegna teatrale Anspi: nove appuntamenti a ingresso gratuito
Sabato 7 novembre appuntamento con la commedia ‘La donna… questa sconosciuta’ della compagnia I Mattatori di Rosignano
Tutto pronto per la nona edizione della rassegna teatrale Anspi 2029/2027 organizzata dal Circolo Anspi Saltocchio in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia e dedicata al teatro amatoriale.
Appuntamento a sabato (7 novembre) alle 21,15 al teatro del Centro Sant’Andrea di Saltocchio con la compagnia teatrale I Mattatori di Rosignano (Livorno) con la commedia La donna… questa sconosciuta. L’ingresso è libero.
Uno spettacolo ironico che parla della donna, a partire dai tempi di Adamo ed Eva, con i suoi pregi e difetti. Una donna vista come simbolo della curiosità, della ribellione, della sete di conoscenza. La commedia racconta in modo molto ironico e divertente le differenze fra i sessi che rappresentano da sempre una delle principali fonti di umorismo, parlando anche dell’amore tra madre e figlio maschio che diventa un legame viscerale e totalizzante specialmente quando il figlio non si decide a mettere su famiglia e proprio. Questo e tanto altro vedrete nello spettacolo che sarà anche accompagnato da musica dal vivo.
Il cartellone della rassegna teatrale è incentrato principalmente su commedie e spettacoli brillanti e divertenti e in questa edizione si alterneranno sul palcoscenico del teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio compagnie teatrali amatoriali provenienti da varie parti della Toscana e anche da fuori regione.
Gli appuntamenti della rassegna
28 novembre 2026: Il diluvio universale: Commedia della compagnia teatrale Filodrammatica Valdottavo di Lucca.
19 dicembre 2026– Risate sotto l’albero: Spettacolo di cabaret con Gli Ultimi della Fila e altri comici toscani.
09 gennaio 2027 – Sister azz: Commedia della compagnia teatrale La Nuova bottega di Benevento.
06 febbraio 2027 – 4 Maitresse: Commedia della compagnia teatrale Atti Osceni di Lucca.
27 febbraio 2027 – Ir locchedaun: Commedia in vernacolo livornese della compagnia teatrale Gli amici di Paolo di Livorno.
20 marzo 2027 – Fahrenheit: Spettacolo di improvvisazione teatrale della compagnia teatrale Mirpò di La Spezia.
03 aprile 2027 – La cena delle cretine: Commedia della compagnia teatrale Compagnia del Collegio di Quarrata (PT).
22 maggio 2027 – Tutti e tre per terra: Commedia della compagnia teatrale Maschere Nude di Napoli.
Tutti gli spettacoli si terranno presso il teatro del Centro S. Andrea di Saltocchio (Lucca) con inizio alle 21,15 e sono a ingresso gratuito.
Per informazioni contattare il numero 334-6550812.