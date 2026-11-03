Al via la rassegna teatrale Anspi: nove appuntamenti a ingresso gratuito

Uno spettacolo ironico che parla della donna, a partire dai tempi di Adamo ed Eva, con i suoi pregi e difetti. Una donna vista come simbolo della curiosità, della ribellione, della sete di conoscenza. La commedia racconta in modo molto ironico e divertente le differenze fra i sessi che rappresentano da sempre una delle principali fonti di umorismo, parlando anche dell’amore tra madre e figlio maschio che diventa un legame viscerale e totalizzante specialmente quando il figlio non si decide a mettere su famiglia e proprio. Questo e tanto altro vedrete nello spettacolo che sarà anche accompagnato da musica dal vivo.