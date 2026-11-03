Musica dal vivo|
Cultura e Spettacoli/
Bagni di Lucca celebra Fabrizio De André a 30 anni dall’album ‘Anime Salve’
3 novembre 2026 | 16:29
Appuntamento venerdì 4 dicembre al Teatro Accademico
A trent’anni da Anime Salve, l’ultimo straordinario album di Fabrizio De André, arriva al Teatro Accademico di Bagni di Lucca uno spettacolo che celebra la musica, la poesia e il pensiero di uno dei più grandi cantautori italiani.
Lo spettacolo evento dedicato al trentennale di Anime Salve unisce musica dal vivo, immagini evocative e narrazione coinvolgente in un viaggio emozionante attraverso la vita, le canzoni e l’eredità artistica di Faber.
Un omaggio autentico a un autore che ha saputo trasformare la musica in poesia e la poesia in un racconto profondo dell’umanità. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 dicembre alle 21
I biglietti sono in vendita su TicketOne.