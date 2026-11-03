Logo
Anime Salve
cantautorato
musica
poesia
teatro accademico di bagni di lucca
Bagni di Lucca
Fabrizio De Andrè

Musica dal vivo

|
Cultura e Spettacoli
/

Bagni di Lucca celebra Fabrizio De André a 30 anni dall’album ‘Anime Salve’

3 novembre 2026 | 16:29
Share0
di Redazione

Redazione

Bagni di Lucca celebra Fabrizio De André a 30 anni dall&#8217;album &#8216;Anime Salve&#8217;

Appuntamento venerdì 4 dicembre al Teatro Accademico

A trent’anni da Anime Salve, l’ultimo straordinario album di Fabrizio De André, arriva al Teatro Accademico di Bagni di Lucca uno spettacolo che celebra la musica, la poesia e il pensiero di uno dei più grandi cantautori italiani.
Lo spettacolo evento dedicato al trentennale di Anime Salve unisce musica dal vivo, immagini evocative e narrazione coinvolgente in un viaggio emozionante attraverso la vita, le canzoni e l’eredità artistica di Faber.

Un omaggio autentico a un autore che ha saputo trasformare la musica in poesia e la poesia in un racconto profondo dell’umanità. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 dicembre alle 21

I biglietti sono in vendita su TicketOne.