Il finanziamento|
Bando Sistemi Museali: alla Fondazione Cresci oltre 33mila euro dalla Regione
La risorsa rappresenta uno dei contributi principali stanziati. I contributi coprono fino all’80 per cento dei costi dei singoli progetti
Ammonta a 33.354 euro il finanziamento assegnato al Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca, il cui ente beneficiario è la Fondazione Paolo Cresci. La risorsa rappresenta uno dei contributi principali stanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del bando Sistemi Museali 2026, approvato ufficialmente con decreto dirigenziale del 23 ottobre e destinato alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana domani (4 novembre).
L’intervento complessivo ammonta a 750mila euro ed è mirato a sostenere 25 reti museali (su un totale regionale di 26 sistemi attivi) per le attività in programma nel corso del 2026 e nella prima parte del 2027. Presentando la graduatoria alla ex biblioteca della direzione cultura alla presenza dei rappresentanti dei Comuni capofila, l‘assessora regionale alla cultura Cristina Manetti ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Con questo bando la Regione Toscana investe 750mila euro per sostenere le attività dei nostri sistemi museali, una rete preziosa che rappresenta un presidio culturale fondamentale per la Toscana diffusa. Parliamo di 26 sistemi museali, 18 territoriali e 8 tematici, che raccontano la ricchezza e la varietà del nostro patrimonio, dalle reti dedicate alla scienza a quelle che promuovono attività per le persone con Alzheimer. Un investimento che permette ai musei di mantenere vive le proprie attività durante tutto l’anno, rafforzare l’accessibilità e ampliare le opportunità di partecipazione. Dai territori lucchesi al Valdarno, queste realtà costituiscono punti di riferimento essenziali per le comunità. Sostenere le reti museali significa valorizzare un patrimonio che non si concentra soltanto nelle grandi città, ma vive e cresce in tutta la Toscana, rendendo la cultura sempre più diffusa e vicina ai cittadini”.
I contributi erogati coprono fino all’80 per cento dei costi dei singoli progetti, finanziando iniziative educative rivolte alle scuole e alle famiglie, percorsi di accessibilità, welfare culturale, digitalizzazione e itinerari turistico-culturali, con un’attenzione specifica ai progetti dedicati alle persone affette da demenza e agli ospiti delle Rsa. La misura si integra inoltre con il programma europeo Fse+ Toscana 2021-2027 e con il progetto “Giovani professionisti crescono nei musei”, ideato per promuovere la formazione di nuove competenze nel settore museale.
Nelle posizioni di vertice della graduatoria regionale, subito dopo la rete Musei Toscani per l’Alzheimer (35.845 euro alla capofila L’Immaginario) e la Fondazione Musei Senesi (33.907 euro), si posiziona proprio il sistema della Provincia di Lucca con la Fondazione Cresci. Seguono poi il Sistema Museale Pistoiese capitanato dalla Provincia di Pistoia (32.800 euro) e l’Associazione Nazionale Case della Memoria (32.523 euro), insieme a numerose altre realtà distribuite tra le Maremme, l’Arcipelago Toscano, la Valdera, il Mugello, l’Empolese Valdelsa e il Casentino.