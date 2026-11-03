Bando Sistemi Museali: alla Fondazione Cresci oltre 33mila euro dalla Regione

L’intervento complessivo ammonta a 750mila euro ed è mirato a sostenere 25 reti museali (su un totale regionale di 26 sistemi attivi) per le attività in programma nel corso del 2026 e nella prima parte del 2027. Presentando la graduatoria alla ex biblioteca della direzione cultura alla presenza dei rappresentanti dei Comuni capofila, l‘assessora regionale alla cultura Cristina Manetti ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Con questo bando la Regione Toscana investe 750mila euro per sostenere le attività dei nostri sistemi museali, una rete preziosa che rappresenta un presidio culturale fondamentale per la Toscana diffusa. Parliamo di 26 sistemi museali, 18 territoriali e 8 tematici, che raccontano la ricchezza e la varietà del nostro patrimonio, dalle reti dedicate alla scienza a quelle che promuovono attività per le persone con Alzheimer. Un investimento che permette ai musei di mantenere vive le proprie attività durante tutto l’anno, rafforzare l’accessibilità e ampliare le opportunità di partecipazione. Dai territori lucchesi al Valdarno, queste realtà costituiscono punti di riferimento essenziali per le comunità. Sostenere le reti museali significa valorizzare un patrimonio che non si concentra soltanto nelle grandi città, ma vive e cresce in tutta la Toscana, rendendo la cultura sempre più diffusa e vicina ai cittadini”.