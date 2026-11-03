Circolo del Cinema di Lucca, al Centrale arriva ‘Yellow Letters’, Orso d’Oro a Berlino

Le lettere gialle del titolo sono le comunicazioni con cui il governo turco notifica azioni legali ai propri cittadini. Partendo da qui, Çatak racconta come il potere politico possa irrompere nella vita quotidiana delle persone, anche quando si limitano a esprimere in modo non violento il proprio dissenso. Al centro della storia ci sono Derya e Aziz, un’artista e un docente: due professioni che i regimi autoritari temono perché raggiungono le coscienze senza bisogno di un’azione politica diretta. L’ambientazione, in un presente quasi sospeso, richiama le mobilitazioni per la Palestina, per l’Ucraina e per i diritti delle persone omosessuali, e porta così il discorso su un piano universale. Il film presentato è doppiato in italiano.