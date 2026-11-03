L'appuntamento|
Circolo del Cinema di Lucca, al Centrale arriva ‘Yellow Letters’, Orso d’Oro a Berlino
Giovedì 5 novembre alle 21,15 la proiezione del film di İlker Çatak, che racconta il rapporto tra potere politico, libertà di espressione e dissenso
Nuovo appuntamento con il Circolo del Cinema di Lucca. Giovedì (5 novembre), alle 21,15, il Cinema Centrale porta sullo schermo Yellow letters, film di Ilker Çatak vincitore dell’Orso d’Oro al Festival di Berlino 2026.
Il film è il quinto lungometraggio del regista tedesco di origine turca Ilker Çatak, già autore de La sala professori, titolo molto premiato in Germania e candidato all’Oscar come Miglior film internazionale.
Le lettere gialle del titolo sono le comunicazioni con cui il governo turco notifica azioni legali ai propri cittadini. Partendo da qui, Çatak racconta come il potere politico possa irrompere nella vita quotidiana delle persone, anche quando si limitano a esprimere in modo non violento il proprio dissenso. Al centro della storia ci sono Derya e Aziz, un’artista e un docente: due professioni che i regimi autoritari temono perché raggiungono le coscienze senza bisogno di un’azione politica diretta. L’ambientazione, in un presente quasi sospeso, richiama le mobilitazioni per la Palestina, per l’Ucraina e per i diritti delle persone omosessuali, e porta così il discorso su un piano universale. Il film presentato è doppiato in italiano.
Per partecipare è necessario sottoscrivere la tessera annuale del Circolo, al costo di 10 euro, gratuita per gli under 30. Il biglietto ridotto per ogni proiezione è di 6 euro. Sono inoltre disponibili formule di abbonamento: 30 euro per assistere gratuitamente a tutte le proiezioni di un singolo ciclo e 100 euro per l’abbonamento Sostenitore annuale, ridotto a 50 euro per gli under 30.