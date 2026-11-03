Fantozzi (Fdi): “Il successo dei Comics consolida il progetto amministrativo di Pardini”

“Mentre la macchina organizzativa della 60esima edizione del Lucca Comics and Games può giustamente festeggiare numeri record e consensi crescenti, si guarda al futuro con molto ottimismo. L’edizione 2027 è stata annunciata, sarà difficile superare le 345mila presenze di quest’anno e gli eventi a getto continuo che hanno posto al centro del mondo Lucca come polo culturale e attrattivo per fumetti, fantasy, giochi e tanto altro. Giornate in cui la perfetta organizzazione ha evitato disagi e ridotto al minimo le invitabili file che alcuni stand hanno provocato, tutto in un clima di grande positività e serenità”. A dirlo è Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Una vittoria dell’amministrazione comunale e di Mario Pardini, che, forte della sua esperienza di presidente di Lucca Crea, ha dato una impronta indelebile alla rassegna – prosegue – Quello che però intriga di più, è certamente il fatto che durante questa edizione dai grandi numeri, si sia pensato al futuro, per dare ulteriore stabilità alla manifestazione, ma anche per arricchirne la portata e creare i presupposti perché Lucca sia meta di appassionati anche durante i mesi restanti. La decisione di affidare per i prossimi anni un intero piano di Palazzo Guinigi per cominciare a lavorare al rilancio del Museo del Fumetto, che diventa Lucca Expo Comics e che nei progetti futuri troverà adeguato spazio alla ex-Manifattura è un passaggio epocale che ha trovato la sua consacrazione con la firma con il ministro Giuli e il governatore Giani, che hanno siglato insieme a Mario Pardini un protocollo per la nascita di una apposita fondazione appunto dedicata a questa struttura. Un accordo di valorizzazione che dimostra l’attenzione del governo Meloni per la città di Lucca e per questa forma d’arte così importante. Mentre altrove si vive alla giornata, a Lucca, grazie a Mario Pardini e al centrodestra, si guarda al futuro e allo sviluppo della città e del territorio”.