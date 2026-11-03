Filosofia, storia e poesia legata a San Francesco: quattro appuntamenti legati al Santo nella ‘sua’ chiesa lucchese

Nell’anno in cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca dedica la propria programmazione culturale agli ottocento anni dalla morte di San Francesco, le storiche Conversazioni in San Francesco mettono al centro la sua figura e l’eredità spirituale e culturale del santo e dell’uomo. Un’occasione per andare oltre le immagini più consolidate e riscoprire la radicalità di un messaggio che, a distanza di otto secoli, continua a parlare al presente. Dal 15 al 28 novembre, nella Chiesa di San Francesco a Lucca, quattro protagonisti della cultura italiana – Fabio Genovesi, Mariangela Gualtieri, Massimo Cacciari e Chiara Mercuri – affronteranno la figura di Francesco attraverso la filosofia, la storia, la narrativa e la poesia, in un percorso che intreccia approfondimento e divulgazione, restituendo la complessità di un’esperienza ancora capace di parlare al nostro tempo.

“Uno scrittore, una poetessa, un filosofo e una storica chiamati a raccontarci l’esperienza e il pensiero di Francesco”, sottolinea Massimo Marsili, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. “L’attualità costante del suo messaggio e l’inattualità altrettanto costante della sua pratica di vita da sempre lontana dal secolo e ancor più oggi dai modelli pervasivi del consumo, dell’aggressione all’ambiente, dell’indifferenza e della guerra”.

Il calendario

Ad aprire il programma, domenica 15 novembre, alle 18, sarà Fabio Genovesi con Il bosco cosmico e la gioventù bruciante. Attraverso lo sguardo della narrativa, lo scrittore restituirà un Francesco lontano dai cliché: il giovane appassionato, ribelle e fuori dagli schemi, nel quale la conversione non spegne il fuoco della giovinezza, ma lo trasforma in una scelta di vita assoluta. Un Francesco osservato come una moderna rock star, attraverso una ricerca che abbraccerà anche la musica, intesa come musiche francescane ma anche come musicalità del suo messaggio. E poi gli interrogativi che una figura estrema ci impone: come mai l’uomo e il santo hanno conosciuto nei secoli tante chiavi di lettura diverse? Cosa faremmo noi di fronte a Francesco oggi, e cosa penseremmo se un amico o un figlio facesse le sue incredibili scelte di vita?

Venerdì 20 novembre, alle 21, sarà la volta di Mariangela Gualtieri con Fraternità solare, un rito sonoro di e con la poetessa, guidata da Cesare Ronconi. Versi editi e inediti comporranno un omaggio a Francesco, immaginato come un fratello ancora presente tra noi, capace di spargere sulla terra una massa di bene. Parole materne e ribelli, luminose e misteriose, daranno voce a una fraternità che abbraccia gli esseri umani e il mondo vivente. Non mancherà Bello mondo, il lungo e intenso ringraziamento poetico che affonda le proprie radici nelle laudi francescane. La produzione è del Teatro Valdoca.

Sabato 21 novembre, alle 21, Massimo Cacciari proporrà una riflessione su Inattualità di Francesco. Il filosofo mette in luce la distanza tra la radicalità del messaggio del Santo e le rappresentazioni contemporanee, che spesso ne restituiscono un’immagine sentimentalizzata: il precursore dell’ecologia, l’amico generico degli animali, il simbolo rassicurante della pace. Ma Francesco amava le creature nella loro relazione con il Creatore e intendeva la povertà non come semplice rinuncia ai beni o pratica dell’elemosina, bensì come radicale spoliazione di sé, abbandono della propria egolatria. Una lettura che riporta al centro la radicalità della sua esperienza e la distanza tra il messaggio francescano e il nostro modo di vivere. A questa rilettura Cacciari ha dedicato anche il volume Doppio ritratto. San Francesco in Dante e Giotto (edito da Adelphi).

A chiudere la rassegna, sabato 28 novembre, alle 21, sarà la storica Chiara Mercuri con Francesco d’Assisi. Con il corpo e con le parole. Partendo dalla straordinaria ricchezza delle testimonianze e delle biografie dedicate al Santo, Mercuri metterà in luce il legame profondo tra la sua esperienza concreta e il messaggio che ha lasciato. Francesco ha testimoniato anzitutto con il corpo, facendo coincidere ciò che predicava con ciò che viveva; al tempo stesso, ha affidato a circa trenta scritti una parola intensa e meditata, destinata a essere conservata, letta e accolta senza glossa, nella sua essenzialità. È proprio nell’unità tra vita, corpo e parola che si rivela uno degli aspetti più sorprendenti della sua eredità.