Il disegnatore lucchese Doriano Solinas illustra la copertina dell’antologia del premio ‘Racconti nella Rete’ 2027

Doriano Solinas vive e lavora a Lucca. Disegnatore satirico e illustratore, inizia a collaborare con la stampa nel 1975 pubblicando vignette politiche e di costume sul quotidiano Il Tirreno di Livorno. Successivamente collabora con il settimanale satirico Tango con la strip Torquato e, fin dal primo numero, con il settimanale Cuore. Nel corso della sua carriera pubblica su numerose testate italiane, tra cui Il Manifesto, La Stampa, Diario della settimana, Smemoranda e gli inserti culturali di Repubblica. Dal 1995 al 2009 realizza illustrazioni per le pubblicazioni de Il Sole 24 Ore (L’impresa, Scuola, Plus e Nova). Dal 2010 si dedica principalmente a illustrazioni senza parole pubblicate su quotidiani e riviste italiane e internazionali, tra cui Corriere della Sera, Avvenire, Corriere del Ticino, e attraverso agenzie internazionali come Illustration Source (New York) e Getty Images. Ha vinto il premio Ettore Borzacchini in occasione della scorsa edizione di Lucca Collezionando.