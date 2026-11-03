Il disegnatore lucchese Doriano Solinas illustra la copertina dell’antologia del premio ‘Racconti nella Rete’ 2027
L’immagine verrà utilizzata anche per il manifesto della 33sima edizione del festival LuccAutori in programma a Lucca dal 9 al 17 ottobre 2027
Doriano Solinas si aggiunge al gruppo di illustratori e vignettisti che hanno impreziosito la copertina dell’antologia del premio Racconti nella Rete 2027.
Il prossimo anno il libro accoglierà i venticinque racconti vincitori della 26esima edizione del premio. L’immagine verrà utilizzata anche per il manifesto della 33sima edizione del festival LuccAutori in programma a Lucca dal 9 al 17 ottobre 2027.
Le antologie di Racconti nella Rete hanno sempre avuto copertine d’autore, a partire dalla prima edizione del 2002. Ricordiamo tra gli altri Antonio Possenti, Lido Contemori, Giampaolo Talani, Sergio Staino, Marco De Angelis, Giuliano Rossetti, Mario Ramon Scocco, Alessandro Trisciuzzi, Franz Borghese, Massimo Cavezzali, Bruno Cannucciari, Benito Jacovitti, Silvia Ziche, Bruno Bozzetto, Milko Dalla Battista, Margherita Allegri, Fabio Sironi, Marilena Nardi, Athos Careghi.
Doriano Solinas
Doriano Solinas vive e lavora a Lucca. Disegnatore satirico e illustratore, inizia a collaborare con la stampa nel 1975 pubblicando vignette politiche e di costume sul quotidiano Il Tirreno di Livorno. Successivamente collabora con il settimanale satirico Tango con la strip Torquato e, fin dal primo numero, con il settimanale Cuore. Nel corso della sua carriera pubblica su numerose testate italiane, tra cui Il Manifesto, La Stampa, Diario della settimana, Smemoranda e gli inserti culturali di Repubblica. Dal 1995 al 2009 realizza illustrazioni per le pubblicazioni de Il Sole 24 Ore (L’impresa, Scuola, Plus e Nova). Dal 2010 si dedica principalmente a illustrazioni senza parole pubblicate su quotidiani e riviste italiane e internazionali, tra cui Corriere della Sera, Avvenire, Corriere del Ticino, e attraverso agenzie internazionali come Illustration Source (New York) e Getty Images. Ha vinto il premio Ettore Borzacchini in occasione della scorsa edizione di Lucca Collezionando.
Racconti nella Rete
Il premio è una vetrina letteraria, tutti possono partecipare al concorso presentando un racconto inedito, oppure un soggetto per la sezione Corti. Racconti nella Rete vuole essere un’opportunità di espressione e confronto fra aspiranti scrittori più o meno giovani. In una sorta di agorà virtuale, tutti trovano infatti lo spazio privilegiato per dar voce alle proprie fantasie, memorie o sogni, per cimentarsi nella scrittura creativa e per saggiare il valore e la qualità del proprio lavoro, incontrando talenti sconosciuti o confrontandosi immediatamente con i diversi stili narrativi, generi e contenuti. Gli autori fino ai venticinque anni di età potranno usufruire di uno sconto di dieci euro sulla quota di partecipazione al premio. Molti tra gli autori pubblicati in questi anni nelle antologie hanno ottenuto brillanti risultati in campo letterario. Tra i riconoscimenti ai vincitori ricordiamo che il giornale Buduàr assegnerà un premio al miglior racconto umoristico.
Per partecipare il regolamento è pubblicato nel sito web raccontinellarete.it.