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Lucca Comics & Games 2026, il grazie di Nicola Lucchesi: “Una grande community che rappresenta al meglio i valori di quella società”
Il presidente di Lucca Crea ringrazia pubblico, organizzatori e tutto il sistema Lucca per la riuscita della manifestazione
“Un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, dal pubblico che ha invaso pacificamente la città con il sorriso agli organizzatori, passando per istituzioni, enti, aziende, associazioni e volontari”. Nicola Lucchesi, presidente di Lucca Crea, affida a un messaggio pubblicato su Instagram il bilancio di Lucca Comics & Games 2026, guardando già alle prossime sfide: dal Museo Internazionale del Fumetto al progetto espositivo permanente a Palazzo Guinigi. Di seguito le sue parole.
“Tante persone hanno invaso pacificamente la città di Lucca con il sorriso. Felici di far parte di una grande community che rappresenta al meglio i valori di quella società che vorremmo vedere sempre di più a livello globale – dichiara Lucchesi -. Una manifestazione che si è svolta in modo sereno e tranquillo grazie al lavoro coordinato di tutto il sistema Lucca: Istituzioni, Enti, aziende, associazioni, volontari e persone che hanno saputo organizzarla al meglio, garantendo sicurezza e tranquillità a chi ha riempito la nostra città. Queste numerose presenze sono anche merito del lavoro costante delle donne e degli uomini di Lucca Crea e di Lucca Comics and Games — a cui va il mio sentito e personale ringraziamento — che ogni anno si adoperano per ricreare quella magia che viviamo a Lucca in quei giorni. Una magia resa possibile grazie all’arte e alle emozioni che autori, ospiti e aziende creative sanno donare al nostro fantastico pubblico”.
“La nuova sfida è il Museo Internazionale del Fumetto. Durante la manifestazione è stato siglato l’accordo per la Fondazione Expo Comics Museum che lo realizzerà, con la partecipazione di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Lucca. Un progetto che ci permetterà di vivere l’atmosfera di quei cinque giorni, tutto l’anno. E intanto, la grande eredità che lasciamo alla città è l’accordo tra Lucca Crea e il Comune di Lucca che per i prossimi 8 anni prevede l’utilizzo permanente del secondo piano dello splendido Palazzo Guinigi per esposizioni dedicate ai mondi di Lucca Comics and Games. L’appuntamento per il 2027 è dal 28 ottobre al 1° novembre. Vi aspettiamo“, conclude.