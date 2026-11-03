Lucca Comics & Games 2026, il grazie di Nicola Lucchesi: “Una grande community che rappresenta al meglio i valori di quella società”

“Tante persone hanno invaso pacificamente la città di Lucca con il sorriso. Felici di far parte di una grande community che rappresenta al meglio i valori di quella società che vorremmo vedere sempre di più a livello globale – dichiara Lucchesi -. Una manifestazione che si è svolta in modo sereno e tranquillo grazie al lavoro coordinato di tutto il sistema Lucca: Istituzioni, Enti, aziende, associazioni, volontari e persone che hanno saputo organizzarla al meglio, garantendo sicurezza e tranquillità a chi ha riempito la nostra città. Queste numerose presenze sono anche merito del lavoro costante delle donne e degli uomini di Lucca Crea e di Lucca Comics and Games — a cui va il mio sentito e personale ringraziamento — che ogni anno si adoperano per ricreare quella magia che viviamo a Lucca in quei giorni. Una magia resa possibile grazie all’arte e alle emozioni che autori, ospiti e aziende creative sanno donare al nostro fantastico pubblico”.