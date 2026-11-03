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Lucca Comics, il Drac Team conquista Parigi: tutti i vincitori delle gare cosplay
Il gruppo ispirato a Dracula di Bram Stoker rappresenterà l’Italia alle finali dell’Extreme Cosplay Gathering. Domenica assegnati anche i riconoscimenti del Lucca Cosplay Contest
Sarà il Drac Team a rappresentare l’Italia alle finali dell’Extreme Cosplay Gathering (Ecg), in programma a luglio a Parigi, dove si confronteranno cosplayer provenienti da tutto il mondo, tra cui America, Australia e Giappone. Il gruppo ha conquistato la selezione nella gara disputata sabato scorso (31 ottobre), portando in scena un’interpretazione ispirata al film Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola.
A comporre il Drac Team sono Letizia Furlini, nei panni di Jonathan Harker, Walter Rocca in quelli di Vlad Draculea, l’Impalatore, Caterina Falanga nel ruolo di Elisabetta e Lara Bonetti in quello del Conte Dracula. Secondo classificato è stato invece Diego Capuozzo, che ha interpretato Man-at-Arms, personaggio di Masters of the Universe.
Domenica è stata invece la giornata del Lucca Cosplay Contest , che ha premiato le migliori interpretazioni, realizzazioni e performance. Il riconoscimento per il Miglior Cosplay è andato a Stefano Bortignon, con Iron Man nella versione MK85 di Avengers: Endgame. Il premio per la Miglior Interpretazione è stato assegnato a Matilde Bich Cuoghi e Ash Fratus, rispettivamente nei ruoli di Aya e Dio, entrambi tratti da Mad Father. Doppio riconoscimento anche per la Migliore Realizzazione Tecnica, conquistata da Francesca Sirena e Stefan Moretto, interpreti rispettivamente di Jack Sparrow e Barbossa della saga Pirati dei Caraibi.
Per la categoria Miglior Videogioco è stato premiato Ugo Arizzi, nei panni di Raziel da Legacy of Kain: Soul Reaver, mentre il Premio Giagun, dedicato ai valori, è andato a Marco Ghezzi per il personaggio di Verso Dessendre, tratto da Clair Obscur: Expedition 33. Il riconoscimento Anima Cosplay è stato assegnato ad Alice Roncella, interprete di Mabel Tanaka di Jumpers Pixar, mentre il Premio Kids è andato a Enea Baldan per Pyramid Head di Silent Hill.
Non sono mancate le menzioni speciali. Quella in ricordo di Fabio Nocci è stata attribuita a Federico Latini per l’interpretazione di Claude Frollo, da Il gobbo di Notre-Dame. La menzione dell’Associazione Culturale Flash Gordon è andata ad Amedeo Tiozzo Gobetto e Noemi Tiozzo Gobetto, rispettivamente nei ruoli di Bogo e Judy Hoops di Zootropolis. Infine, la menzione speciale della giuria è stata assegnata ad Anna Santo per la sua Biancaneve nella versione di Mirror Mirror.
A chiudere il quadro dei riconoscimenti è stato il premio Miglior Gruppo, conquistato da Azione Cosplay, formazione composta da quindici interpreti che ha portato sul palco personaggi di tre celebri serie: Lupin, City Hunter e Occhi di gatto. Simone Castelli, Dario Cioffi, Davide Forestieri, Andrea Sciarra, Lorenzo Buccieri e Niccolò Vanni hanno interpretato Lupin, mentre Giuseppe Serino ha vestito i panni del Conte Capri e Francesco Marinelli quelli di Goemon. Matteo Simoni ha interpretato Jigen e Federico Orlandi Ryo Saeba. A completare il gruppo sono state Melania Paolini nel ruolo di Kaori Makimura, Roberta Martinelli in quello di Saeko, Mara Lui nei panni di Sheila, Chiara Matteucci in quelli di Tati e Alessia Leporelli nel ruolo di Kelly.