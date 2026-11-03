‘Lucca Genius Loci’, un viaggio nella musica del Rinascimento con i compositori Guami

È nel dialogo tra la memoria musicale della città di Lucca e il pubblico di oggi che si esprime pienamente lo spirito di Lucca Genius Loci, il progetto ideato dal Teatro del Giglio per riscoprire e valorizzare lo straordinario patrimonio musicale cittadino. Un’occasione per riportare all’ascolto musiche lontane nel tempo, nate dalla creatività di compositori lucchesi e profondamente legate all’identità culturale della città.