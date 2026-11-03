L'appuntamento|
‘Lucca Genius Loci’, un viaggio nella musica del Rinascimento con i compositori Guami
Giovedì 5 novembre al Teatro San Girolamo un concerto dedicato ai Ricercari di Francesco Guami e alle Canzoni di Gioseffo Guami
È nel dialogo tra la memoria musicale della città di Lucca e il pubblico di oggi che si esprime pienamente lo spirito di Lucca Genius Loci, il progetto ideato dal Teatro del Giglio per riscoprire e valorizzare lo straordinario patrimonio musicale cittadino. Un’occasione per riportare all’ascolto musiche lontane nel tempo, nate dalla creatività di compositori lucchesi e profondamente legate all’identità culturale della città.
In questa prospettiva si inserisce il concerto in programma giovedì (5 novembre), alle 21, al Teatro San Girolamo, dedicato ai Ricercari di Francesco Guami e alle Canzoni di Gioseffo Guami, compositori lucchesi attivi nella seconda metà del Cinquecento. L’appuntamento offrirà al pubblico l’opportunità di immergersi nell’autentico clima musicale del tardo Rinascimento, riscoprendo un repertorio di grande interesse, nel quale si intrecciano raffinatezza compositiva, ricchezza espressiva e sperimentazione.
Le pagine dei due musicisti lucchesi restituiscono così non soltanto la bellezza di un repertorio di grande interesse, ma anche il volto sonoro di un’epoca, permettendo al pubblico di entrare in contatto con le atmosfere, i colori e il linguaggio musicale di un tempo lontano, eppure ancora sorprendentemente vivo e attraente.
Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio tra storia, arte e suono saranno Linda Severi (flauti), Maria Di Bella (violino barocco), Lorenzo Giovannelli (viola barocca), Martina Weber (viola da gamba), Gabriele Micheli (organo), Marzio Matteoli (liuto, arciliuto) e Carlo Andrea Giorgetti (liuto, tiorba, chitarra barocca).
Posto unico 10 euro; biglietti in vendita alla biglietteria del teatro e online su Ticketone.
Il Teatro del Giglio è supportato da enti, sponsor e mecenati tra cui: il Comune di Lucca, il Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Chiocchetti Gioielleria, Fosber, BPER Banca, Lucar, Ristorante Giglio, Gruppo Esedra Leading Education, Lucca Crea, Toscotec.