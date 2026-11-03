Piano strada, Andrea Carboni ed Erika Giansanti in concerto a Casa Mandorla

Andrea Carboni è un cantautore sospeso tra luoghi e lingue che trasforma il viaggio in una forma di ascolto profondo. Le sue canzoni nascono di notte, da un’urgenza intima, e diventano spazi fragili in cui memoria, desiderio e inquietudine trovano voce. Costruisce una musica essenziale e sincera, capace di creare legami forti con chi l’ascolta. Ogni disco è un tentativo di cura, una piccola terapia dei sogni condivisa. Erika Giansanti è violista, compositrice e attrice che si muove da oltre 20 anni sui palchi italiani e internazionali come musicista e come attrice. Come compositrice e arrangiatrice, ha contribuito alla composizione delle musiche originali per gli spettacoli in cui ha recitato (tra cui Il piccolo principe, Pinocchio e Il mago di Oz) e co-arrangiando canzoni per e con vari musicisti, oltre a comporre musiche in solista alla viola con l’utilizzo di una loop station che utilizza per performance legate all’arte, alla danza e al teatro.