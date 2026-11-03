Musica dal vivo|
Piano strada, Andrea Carboni ed Erika Giansanti in concerto a Casa Mandorla
Giovedì 5 novembre un appuntamento gratuito con i brani di Passanti, mostri e fantasmi, l’ultimo album del cantautore
Nuovo appuntamento per la rassegna Piano strada. Giovedì (5 novembre) alle 18 Casa Mandorla ospita Andrea Carboni e Erika Giansanti con i brani di Passanti, mostri e fantasmi, l’ultimo album di Carboni, in cui racconta verità e storie che cambiano a seconda di chi le racconta e la mutevolezza del significato che le persone hanno nella vita di qualcun altro.
Andrea Carboni è un cantautore sospeso tra luoghi e lingue che trasforma il viaggio in una forma di ascolto profondo. Le sue canzoni nascono di notte, da un’urgenza intima, e diventano spazi fragili in cui memoria, desiderio e inquietudine trovano voce. Costruisce una musica essenziale e sincera, capace di creare legami forti con chi l’ascolta. Ogni disco è un tentativo di cura, una piccola terapia dei sogni condivisa. Erika Giansanti è violista, compositrice e attrice che si muove da oltre 20 anni sui palchi italiani e internazionali come musicista e come attrice. Come compositrice e arrangiatrice, ha contribuito alla composizione delle musiche originali per gli spettacoli in cui ha recitato (tra cui Il piccolo principe, Pinocchio e Il mago di Oz) e co-arrangiando canzoni per e con vari musicisti, oltre a comporre musiche in solista alla viola con l’utilizzo di una loop station che utilizza per performance legate all’arte, alla danza e al teatro.
Gli eventi sono gratuiti a Mandorla, la comunità che da fine 2024 ha iniziato a ospitare persone con disabilità di media complessità nel complesso delle Barbantine nel centro storico e che conta su 16 posti residenziali (11 già assegnati) e 4 posti di cohousing per palestre di autonomia e abitare supportato. Pianostrada è occasione per le persone di creare relazioni con gli abitanti di Mandorla e dare opportunità ai cittadini di mettere a disposizione il proprio tempo e condividere con loro nuovi incontri.