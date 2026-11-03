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Scuola Imt, Patrizio Bianchi al San Francesco per una lectio magistralis sull’economia di pace

3 novembre 2026 | 14:34
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di Redazione

Redazione

Scuola Imt, Patrizio Bianchi al San Francesco per una lectio magistralis sull&#8217;economia di pace

Giovedì 5 novembre la giornata di studi ‘Economia, mente e spiritualità’ riunirà studiosi ed esperti per riflettere sul rapporto tra sviluppo umano, responsabilità civile e cooperazione

Come riportare l’economia su un sentiero di pace? Sarà questo il tema della lectio magistralis di Patrizio Bianchi in programma giovedì 5 novembre alle 17 nella Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco a Lucca.

Intitolata Come riorientare l’economia verso la pace. Sulla responsabilità civile individuale e collettiva, la lectio chiuderà la giornata di studi aperta al pubblico Economia, mente e spiritualità. Dal conflitto interiore al conflitto esteriore, che prende il via alle 14. Bianchi, già ministro dell’Istruzione, è professore emerito in Economia applicata all’Università degli Studi di Ferrara e titolare della Cattedra Unesco Educazione, crescita e uguaglianza.

Prima della lectio di Bianchi, interverranno Guidalberto Bormolini, antropologo e presidente della Fondazione Tutto è Vita, che affronterà il tema Homo integralis, economia e i veri bisogni dell’uomo; Giulio Guarini, professore in Economia politica all’Università degli Studi della Tuscia, che porterà le sue riflessioni su Sviluppo umano integrale per un rinascimento dell’economia politica; Mario Biggeri, professore in Economia applicata all’Università degli Studi di Firenze, che parlerà di Homo integralis, approccio delle capability e formazione.

Seguiranno Luigi Bisceglia, professore in Amministrazione aziendale all’Università di Betlemme, con un intervento dal titolo Comunità internazionale di ricerca per lo sviluppo umano integrale e sulla cooperazione come strumento di pace, e Antonella Giachetti, già presidente nazionale dell’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda, che parlerà di Un’economia al femminile, che unisce mente e spirito.

Ennio Bilancini, professore in Economia alla Scuola Imt, e i ricercatori in neuroscienze della Scuola Imt Giacomo Handjaras e Giada Lettieri si confronteranno in una tavola rotonda sui temi emersi con Patrizia Fistesmaire, direttrice della Uoc Psicologia della Continuità Ospedale Territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest.

lectio magistralis di Patrizio Bianchi