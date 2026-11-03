Scuola Imt, Patrizio Bianchi al San Francesco per una lectio magistralis sull’economia di pace

Giovedì 5 novembre la giornata di studi ‘Economia, mente e spiritualità’ riunirà studiosi ed esperti per riflettere sul rapporto tra sviluppo umano, responsabilità civile e cooperazione

Come riportare l’economia su un sentiero di pace? Sarà questo il tema della lectio magistralis di Patrizio Bianchi in programma giovedì 5 novembre alle 17 nella Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco a Lucca.

Intitolata Come riorientare l’economia verso la pace. Sulla responsabilità civile individuale e collettiva, la lectio chiuderà la giornata di studi aperta al pubblico Economia, mente e spiritualità. Dal conflitto interiore al conflitto esteriore, che prende il via alle 14. Bianchi, già ministro dell’Istruzione, è professore emerito in Economia applicata all’Università degli Studi di Ferrara e titolare della Cattedra Unesco Educazione, crescita e uguaglianza.

Prima della lectio di Bianchi, interverranno Guidalberto Bormolini, antropologo e presidente della Fondazione Tutto è Vita, che affronterà il tema Homo integralis, economia e i veri bisogni dell’uomo; Giulio Guarini, professore in Economia politica all’Università degli Studi della Tuscia, che porterà le sue riflessioni su Sviluppo umano integrale per un rinascimento dell’economia politica; Mario Biggeri, professore in Economia applicata all’Università degli Studi di Firenze, che parlerà di Homo integralis, approccio delle capability e formazione.

Seguiranno Luigi Bisceglia, professore in Amministrazione aziendale all’Università di Betlemme, con un intervento dal titolo Comunità internazionale di ricerca per lo sviluppo umano integrale e sulla cooperazione come strumento di pace, e Antonella Giachetti, già presidente nazionale dell’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda, che parlerà di Un’economia al femminile, che unisce mente e spirito.