‘Testimoni del volto’, si presenta il volume sulla memoria dei presbiteri diocesani dal 1900 a oggi

Il testo, curato da don Rodolfo Rossi (direttore della biblioteca diocesana e vicecancelliere), raccoglie in 720 pagine e 780 foto l’esito di sei anni di ricerche d’archivio. Attraverso oltre 1200 schede bio-bibliografiche dettagliate, l’opera restituisce la memoria dei presbiteri diocesani deceduti in 125 anni, inclusi 14 vescovi e 4 cardinali, oltre ai sacerdoti della Garfagnana a partire dal 1992. L’opera comprende anche sezioni dedicate a diaconi, seminaristi e indici cronologici e onomastici.