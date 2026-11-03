Il volume|
‘Testimoni del volto’, si presenta il volume sulla memoria dei presbiteri diocesani dal 1900 a oggi
Domani (4 novembre) alle 10, al seminario arcivescovile di Monte San Quirico, nell’ambito delle celebrazioni per i 300 anni dell’arcidiocesi
Domani (4 novembre) alle 10, al seminario arcivescovile di Monte San Quirico, nell’ambito delle celebrazioni per i 300 anni dell’arcidiocesi di Lucca, sarà presentato il volume Testimoni del Volto: necrologio del clero lucchese dall’anno 1900 all’anno 2025.
Il testo, curato da don Rodolfo Rossi (direttore della biblioteca diocesana e vicecancelliere), raccoglie in 720 pagine e 780 foto l’esito di sei anni di ricerche d’archivio. Attraverso oltre 1200 schede bio-bibliografiche dettagliate, l’opera restituisce la memoria dei presbiteri diocesani deceduti in 125 anni, inclusi 14 vescovi e 4 cardinali, oltre ai sacerdoti della Garfagnana a partire dal 1992. L’opera comprende anche sezioni dedicate a diaconi, seminaristi e indici cronologici e onomastici.
“Fare memoria significa riconoscere l’opera di Dio”, sottolinea nella premessa al volume l’arcivescovo Paolo Giulietti, ringraziando il curatore per aver colmato una lacuna e aver offerto uno strumento strutturato per coltivare la memoria del presbiterio. Alla presentazione, oltre all’arcivescovo, interverrà il lucchese monsignor Flavio Belluomini, direttore dell’archivio De Propaganda Fidei del dicastero per l’evangelizzazione (Vaticano). A seguire, verrà celebrata una messa in suffragio di tutto il clero defunto.
Il volume sarà in vendita eccezionalmente a metà prezzo (30 euro) solo nella giornata del 4 novembre. Successivamente, sarà possibile acquistarlo al negozio Luccaclero (via dell’Arcivescovato, 31, Lucca), alla cancelleria della curia Aacivescovile e alla biblioteca diocesana.