Via i ponteggi da piazzale Arrigoni: risanate le cupole della Cattedrale

Un cantiere unico, ma per una serie di lavori importanti. Si sono conclusi i lavori di risanamento delle cupole della Cattedrale di San Martino di Lucca, importante intervento di restauro conservativo promosso e interamente finanziato dall’Ente Chiesa Cattedrale di San Martino. Per quanto riguarda la cupola del Santuario (angolo via dell’Arcivescovato), il cantiere si era aperto nel 2022 a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di una lastra in piombo pericolante. Subito dopo questo avvenimento, era stato deciso di verificare lo stato di salute anche dell’altra cupola, quella del Santissimo Sacramento. Entrambe cingono l’abside della cattedrale e ora, con la definitiva rimozione dei ponteggi, regalano a piazzale Arrigoni la consueta immagine da cartolina.

La cupola del Santuario presentava lo scenario più complesso, sia per la lastra parzialmente distaccata, sia perché interessata da un rifacimento totale del rivestimento risalente al 1974. Oltre 50 anni fa, infatti, furono posizionate grandi e pesanti lastre in piombo fissate tramite un sistema di viti e tasselli che, nel tempo, non ha garantito la stabilità del rivestimento, palesando inoltre evidenti carenze nell’impermeabilizzazione. Grazie al reperimento della documentazione fotografica alla Soprintendenza di Pisa, sono state individuate le soluzioni antecedenti all’intervento del 1974. Il restauro così ha prima riguardato l’impermeabilizzazione del sottofondo e poi ha riproposto un sistema di ancoraggio della copertura in piombo analogo, ma ottimizzato da un’aggraffatura lungo i bordi delle lastre. Questa soluzione assicura una maggior tenuta all’acqua e una buona tolleranza alle deformazioni. Durante l’intervento, è stata restaurata anche la lanterna sommitale.

Per quanto riguarda, invece, la cupola del Santissimo Sacramento, la verifica ha rilevato una copertura in rame in buono stato di conservazione. Il restauro, dunque, ha previsto alcuni interventi puntuali localizzati alla base della cupola: vari consolidamenti lapidei, impermeabilizzazione e un rinnovato raccordo con il rivestimento in rame. Il solo risanamento delle cupole ha richiesto un impegno finanziario complessivo di circa 360mila euro. Una cifra che l’Ente Chiesa Cattedrale di San Martino ha sostenuto interamente con i propri fondi, resi disponibili soprattutto grazie al contributo delle migliaia di visitatori che ogni anno scelgono di visitare la Cattedrale, partecipando così attivamente alla sua cura e conservazione attraverso il contributo d’accesso. Grazie a quest’ultimo sono numerosi gli interventi, spesso poco visibili, che l’Ente affronta ogni giorno con continuità e responsabilità, per la tutela di quello che non è solo un inestimabile patrimonio storico-artistico, ma il centro liturgico e pastorale della Chiesa di Lucca.