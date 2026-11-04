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‘Disegnare nuove mappe di speranza’: l’incontro al Palazzo Arcivescovile sulle nuove sfide educative

4 novembre 2026 | 12:11
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di Redazione

Redazione

&#8216;Disegnare nuove mappe di speranza&#8217;: l&#8217;incontro al Palazzo Arcivescovile sulle nuove sfide educative

L’appuntamento è per domani (giovedì 5 novembre), alle 17. L’intervento principale sarà affidato a mons. Claudio Giuliodori

Un momento di confronto aperto a tutti, ma rivolto in particolare ai docenti e a tutto il comparto scolastico del territorio. Domani (giovedì 5 novembre), alle 17, il Salone del Palazzo Arcivescovile di Lucca ospiterà il convegno-evento Disegnare nuove mappe di speranza: una riflessione sulle sfide educative globali.

L’incontro – incentrato sulla Dichiarazione conciliare Gravissimum educationis (promulgata da Paolo VI nel 1965) e la recente Lettera apostolica di Papa Leone XIV Disegnare nuove mappe di speranza metterà al centro temi cruciali come il diritto all’istruzione, la centralità della famiglia e l’impatto dei media.

L’intervento principale sarà affidato a mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che delineerà un modello pedagogico fondato sull’ascolto e sulla dignità umana. L’evento è organizzato dall’Ufficio diocesano per la pastorale Scolastica-Irc insieme al Comitato provinciale Agesc. Il programma prevede i saluti istituzionali di mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, della professoressa Michela del Carlo (Agesc) e del maestro Fernando Vannucci (Ufficio pastorale scolastica).