‘Disegnare nuove mappe di speranza’: l’incontro al Palazzo Arcivescovile sulle nuove sfide educative

L’incontro – incentrato sulla Dichiarazione conciliare Gravissimum educationis (promulgata da Paolo VI nel 1965) e la recente Lettera apostolica di Papa Leone XIV – Disegnare nuove mappe di speranza metterà al centro temi cruciali come il diritto all’istruzione , la centralità della famiglia e l’impatto dei media .

L’intervento principale sarà affidato a mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che delineerà un modello pedagogico fondato sull’ascolto e sulla dignità umana. L’evento è organizzato dall’Ufficio diocesano per la pastorale Scolastica-Irc insieme al Comitato provinciale Agesc. Il programma prevede i saluti istituzionali di mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, della professoressa Michela del Carlo (Agesc) e del maestro Fernando Vannucci (Ufficio pastorale scolastica).