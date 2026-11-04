Ha fatto sognare più di una generazione, addio a Tinto Brass
La svolta erotica del suo cinema inizia con Stefania Sandrelli e La Chiave
Il suo legame con la Versilia ha un nome e cognome: con Stefania Sandrelli girò La Chiave, il film della svolta artistica, nel 1983. A 93 anni, oggi 4 novembre, è morto Tinto Brass, il regista maestro del cinema erotico e della provocazione.
Nel corso della sua carriera artistica e anche solo nella sua vita personale, il regista ha partecipato a svariate rassegne ed eventi tra Lucca e Versilia. Nel 2006 a Viareggio, per esempio, ritrovò proprio la Sandrelli per ricordare e celebrare proprio quel film insieme.
Nel 2022 poi, Villa Bottini a Lucca ospitò una mostra retrospettiva internazionale. In Brass mon amour c’erano materiali e fotografie private inedite provenienti direttamente dall’archivio personale del regista.