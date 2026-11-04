l'appuntamento|
Il coraggio di Guglielmo Lippi Francesconi: a Maggiano un’anteprima speciale per ‘L’Ultima Chiave’
Domenica (8 novembre) all’ex ospedale psichiatrico la presentazione della graphic novel dedicata allo psichiatra lucchese, in uscita il 30 novembre
Torna L’Ultima Chiave, il percorso immersivo emozionale che accompagna il pubblico nella storia dell’ex manicomio di Maggiano attraverso teatro, musica, narrazione e testimonianze. Un viaggio nella memoria e nell’umanità di un luogo che ancora oggi ha molto da raccontare.
Questa edizione riserverà una novità speciale: la presentazione in anteprima di un progetto editoriale dedicato a Guglielmo Lippi Francesconi, lo psichiatra lucchese esempio straordinario di professionalità, coraggio civile e difesa della dignità umana.
I partecipanti potranno ricevere un opuscolo di anticipazione della graphic novel a lui dedicata, che sarà pubblicata ufficialmente il prossimo 30 novembre.
Per info e prenotazioni contattare via whatsapp il 349.4439033 oppure ultimachiave@gmail.com.