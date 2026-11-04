Il coraggio di Guglielmo Lippi Francesconi: a Maggiano un’anteprima speciale per ‘L’Ultima Chiave’

Torna L’Ultima Chiave, il percorso immersivo emozionale che accompagna il pubblico nella storia dell’ex manicomio di Maggiano attraverso teatro, musica, narrazione e testimonianze. Un viaggio nella memoria e nell’umanità di un luogo che ancora oggi ha molto da raccontare.

Questa edizione riserverà una novità speciale: la presentazione in anteprima di un progetto editoriale dedicato a Guglielmo Lippi Francesconi, lo psichiatra lucchese esempio straordinario di professionalità, coraggio civile e difesa della dignità umana.