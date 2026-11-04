La Rocca di Lucchio fra recupero e storia, i risultati della campagna di indagine archeologica

Costruire la memoria: la rocca di Lucchio fra recupero, archeologia e racconto . Si chiama così una conferenza organizzata per sabato 21 novembre alle 16,30 nella biblioteca comunale Betti (ex Chiesa Inglese) di Bagni di Lucca. Promossa dalla Fondazione Michel de Montaigne in sinergia con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia e con il patrocinio di Associazione Italiana di Public History, la conferenza è da intendere quale giornata di restituzione dei risultati emersi durante la campagna di indagine archeologica effettuata sul pianoro della Rocca di Lucchio a partire dal 2024, contestualmente ai lavori di consolidamento e messa in sicurezza della fortificazione.

Il progetto è stato avviato grazie ad un finanziamento del Ministero della Cultura ed è gestito dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia, in collaborazione con l’Università di Pisa e di Milano, il Comune di Bagni di Lucca e l’Associazione Lucchio Ambiente.

Nel novembre 2019 la Fondazione Montaigne ha ospitato un primo incontro pubblico – dal titolo Storia e archeologia di Lucchio e del territorio di Bagni di Lucca: recenti ricerche e prospettive – per illustrare alla cittadinanza lo straordinario potenziale informativo della Rocca. Nell’ottobre dello stesso anno, infatti, sotto la supervisione della funzionaria archeologa della Soprintendenza ABAP Neva Chiarenza e delle Professoresse Enrica Salvatori (Università di Pisa) e Monica Baldassari (Università di Milano), sono stati effettuati i primi sondaggi archeologici a Lucchio e la sua Rocca, orientando così uno studio più mirato della storia dell’insediamento e facendone emergere per la prima volta il potenziale archeologico.