L’Uragano Caterina all’Euregio Fringe Festival

L’interprete e autrice lucchese sarà in scena il 12, 13, 14 e 15 novembre

Un’attrice sola con 12 personaggi da portare sul palco. Così l’interprete e autrice lucchese Caterina Paolinelli porta il suo Uragano alla prima edizione dell’Euregio Fringe Festival. Il monologo tragicomico sarà in scena il 12, 13, 14 e 15 novembre alla Sala Spaur di Mezzolombardo, in provincia di Trento.

Diretto da Giulio Federico Janni, il festival nasce come primo Fringe dell’intera Euregio, il territorio che comprende Trentino, Alto Adige e Tirolo. Per due settimane, 24 compagnie e artisti italiani e internazionali animano quattro spazi con 96 rappresentazioni, attraversando teatro di parola, teatro fisico, clown, narrazione, comicità e tragedia. Una manifestazione che punta sulla libertà di sperimentare e sull’incontro con un pubblico disposto a lasciarsi sorprendere.

È in questo scenario che arrivano Uragano e Caterina, un’attrice squattrinata che ha radunato un gruppo di colleghi per allestire “L’Uragano” di Ostrovskij e debuttare a un festival teatrale. Fra divergenze artistiche e difficoltà economiche, però, il progetto naufraga. Rimasta sola, decide di non rinunciare e di concentrarsi sulla vicenda di Katerina Kabanova, la protagonista della tragedia, sua omonima.

“Ricercherò il mio personaggio – dice – come fa Al Pacino in Looking for Richard”. Comincia così la sua ricerca artistica per arrivare all’immedesimazione con il personaggio fatta di esercizi, tecniche e slanci che sfiorano la parodia. Paolinelli ironizza sul celebre Metodo Strasberg e sulle ossessioni del mestiere, mentre la sua protagonista affronta ogni tentativo con assoluta serietà. Il contrasto alimenta la comicità e apre progressivamente la strada a un racconto più intimo.