Nasce a Lucca da un’idea di Massimo Salotti il portale per traguardare oltre confine gli artisti italiani

Spettacoli e progetti in un’unica piattaforma per creare collaborazioni con teatri, festival e organizzatori

Riunire artisti, promuovere produzioni e costruire nuove collaborazioni con teatri, festival e organizzatori, in Italia e all’estero. È l’obiettivo di Italian Artists, realtà artistica diretta da Massimo Salotti, che oggi (4 novembre) presenta il nuovo portale www.italian-artists.com: uno spazio dedicato a cantanti, musicisti, attori, autori e artisti visivi, pensato per mettere in contatto chi crea spettacoli e progetti culturali con chi cerca proposte da inserire nella propria programmazione.

Pianista e compositore lucchese, Salotti dirige la Scuola di musica Sinfonia di Lucca ed è direttore artistico del Circolo Amici della musica Alfredo Catalani di Porcari, del Serchio delle Muse Festival e di Italian Artists, oltre che consulente musicale del Mascagni Festival.

Il nome della piattaforma suggerisce un gioco con le iniziali IA: le stesse dell’intelligenza artificiale, qui utilizzate per richiamare il valore dell’esperienza e del lavoro degli artisti.

“Viviamo in un mondo sempre più dipendente dalla macchina – spiega Salotti –. Strumenti preziosi, ma un algoritmo non conosce il palcoscenico, non sa cosa significhi trattenere il respiro prima di un attacco o sentire una sala che ascolta davvero. Italian Artists vuole essere quella parte umana: un luogo dove il know how di chi fa questo mestiere da anni diventa patrimonio condiviso e si trasforma in nuovi progetti”.

Il portale nasce nel territorio lucchese e raccoglie un’attività che ha già sviluppato rapporti internazionali. Tra le collaborazioni figurano quelle con l’Orquestra Clássica do Centro in Portogallo e con la Fondazione Giacomo Puccini. Tra i progetti, A memoria di Liù, concerto teatrale per il centenario di Turandot, andato in scena tra Lucca e il Portogallo.

“È un’opportunità per Lucca, certamente, ma soprattutto per Lucca nel mondo – sottolinea il direttore artistico –. Questa è la terra di Puccini e di Catalani, una città che ha nella musica una parte della propria identità. Abbiamo il dovere di raccontarla, di esportarla, di farla vivere attraverso gli artisti di oggi. Italian Artists nasce per questo: per creare ponti, non vetrine”.