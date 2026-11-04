Nell’ambito di Open Imt arriva l’incontro ‘La banca del futuro. Le trasformazioni guidate dall’Ia’

L’evento fa parte di Open Imt, la serie di appuntamenti rivolti al pubblico organizzati dalla Scuola Imt che invita ospiti di alto livello a riflettere su temi di attualità e cultura. A dialogare sul tema, mettendo a confronto la prospettiva di chi opera sul mercato e di chi fa ricerca, saranno Paolo Di Grazia, condirettore generale di Fineco, Pietro Fazzi, private banker consulente finanziario Fineco ed ex sindaco di Lucca, Marianna Marino, professoressa in economia applicata alla Scuola Imt, e Massimo Riccaboni, professore in economia alla Scuola Imt.