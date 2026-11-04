Tradizione, gastronomia e divertimento: ad Aquilea torna la ‘Festa del Vin Novo’

Domenica (8 novembre) le colline lucchesi si tingono dei colori e dei profumi dell’autunno. Ad Aquilea torna la Festa del Vin Novo , un appuntamento all’insegna della buona tavola, della tradizione enologica e dell’intrattenimento per grandi e piccini. L’evento si terrà all’Area Sagra di Aquilea, in Via di Aquilea 3000 (Lucca).

I festeggiamenti prenderanno il via a partire dalle 12:30 con una ricca offerta gastronomica legata alle specialità del territorio. Tra i piatti proposti la celebre Zuppa di Aquilea (De.Co. e Pat) e lo stufagnoro ( vecchia ricetta di Aquilea). Ci saranno inoltre porchetta, polpette, pasta fritta, ricchi taglieri tipici, e per concludere necci e castagnaccio. Protagonista indiscusso sarà il Vino Nuovo. Oltre ai rinomati vini delle aziende agricole di Aquilea, quest’anno la degustazione si arricchisce con le produzioni delle cantine delle colline circostanti, per un viaggio sensoriale tra i sapori del territorio e selezioni speciali affinate in anfora.