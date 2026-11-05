A Torino il premio Archivissima 2026 per la miglior iniziativa dal vivo va all’Archivio storico comunale di Lucca e a Marco Brinzi

Un progetto nato dalla collaborazione tra l’Archivio Storico Comunale di Lucca , di cui fanno parte C ristina Marinari, Paola Secchia e con l’introduzione di Elisa Bernard e Marco Brinzi. È il reading teatrale “Voci che restano. Il monumento mai realizzato a Giordano Bruno” , scritto e interpretato dall’attore lucchese Marco Brinzi , a conquistare il Premio Miglior Iniziativa dal Vivo di Archivissima 2026 , riconoscimento di carattere nazionale assegnato oggi (4 novembre) a Torino nell’ambito del festival italiano dedicato alla valorizzazione del patrimonio archivistico.

Archivissima ha coinvolto nel 2026 oltre 600 enti, un risultato quindi significativo per l’Archivio Comunale di Lucca che vede riconosciuto a livello nazionale un progetto capace di trasformare la ricerca documentaria in un’esperienza teatrale aperta al pubblico. Il progetto premiato nasce da un’idea condivisa da Cristina Marinari, Paola Secchia e Marco Brinzi , sviluppata attraverso una stretta collaborazione tra il lavoro di ricerca dell’Archivio Storico Comunale e la scrittura teatrale.

“ Cristina Marinari e Paola Secchia mi hanno invitato a creare un evento specifico per Archivissima 2026 a Lucca – dichiara Marco Brinzi -. Ho apprezzato la loro competenza, la disponibilità al confronto e la cura con cui svolgono quotidianamente il proprio lavoro. Non si limitano a custodire i documenti, ma cercano continuamente modi per renderli accessibili e interessanti per la città. L’ Archivio Comunale è una risorsa fondamentale per Lucca, non soltanto per gli studiosi. Conserva le tracce delle decisioni, delle trasformazioni che hanno costruito la città . Questo premio è il giuste riconoscimento per la loro attività ed io sono particolarmente felice di condividerlo con loro”.