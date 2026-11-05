Contratto Sociale Gnu_folk presenta l’album ‘In_Movimento’: un viaggio nella memoria delle lotte sociali

Il nuovo lavoro del collettivo sarà disponibile da sabato 7 novembre. Undici tracce tra folk, punk, rock ed elettronica, per raccontare trent’anni di movimenti, esperienze e impegno politico

Sabato (7 novembre) uscirà In_Movimento, il nuovo album del collettivo musicale lucchese Contratto Sociale Gnu_folk, che combina folk, punk, rock, canzone d’autore e impegno politico. Nella sua scrittura il gruppo si ispira alla filosofia del software libero, proponendo una musica aperta alla condivisione, alla contaminazione e alla partecipazione collettiva.

In_Movimento nasce dalla volontà di ripercorrere la storia dei movimenti attraverso le persone, le esperienze e le idee che hanno animato gli ultimi trent’anni delle lotte sociali italiane e internazionali. Le undici tracce raccontano storie diverse, legate da un patrimonio comune di ideali, pratiche e forme di solidarietà. Dalla memoria della Resistenza partigiana alle lotte operaie, dall’esperienza zapatista ai movimenti contemporanei, il disco cerca di ricostruire una memoria collettiva, interrogandosi su ciò che resta di quelle esperienze e su come continuino ad alimentare le lotte di oggi.

È un viaggio nella vita dei movimenti, nelle loro conquiste e nelle loro sconfitte, ma soprattutto nelle storie delle donne e degli uomini che li hanno attraversati. Un tentativo di raccontare come le esperienze politiche del passato abbiano contribuito a costruire linguaggi, pratiche e idee che ancora oggi appartengono alla cultura dei movimenti sociali. In_Movimento prosegue il percorso iniziato con R_Evoluzione, inserendosi nella tradizione del Combat Folk e della canzone politica e antifascista. Rispetto al lavoro precedente, però, il gruppo sceglie di alzare il volume e sperimentare nuove sonorità: l’impronta prevalentemente acustica lascia maggiore spazio alle chitarre elettriche, ai sintetizzatori e agli effetti elettronici, sostenuti da una sezione ritmica più incisiva.

Il risultato è un suono che si avvicina al rock e all’elettronica, senza perdere il legame con le proprie radici folk. Anche nella scrittura emerge un cambiamento. Accanto alle vicende collettive trovano maggiore spazio le biografie, i ricordi familiari e le relazioni personali. Le grandi questioni politiche vengono affrontate attraverso le vite di chi le ha attraversate, spesso pagando un prezzo altissimo.

“Ogni realtà, ogni compagna e ogni compagno che continua a lottare è una parola e una nota di questo album. A loro dedichiamo la nostra scrittura”. Con queste parole i Contratto Sociale Gnu_folk riassumono il senso di In_Movimento: un disco che cerca nella memoria delle lotte le ragioni per continuare a immaginare, costruire e difendere un mondo diverso.

Registrato tra il 2018 e il 2023 presso l’Ale Sportelli Recording Studio di Cascina da Alessandro Sportelli, In_Movimento è stato masterizzato nel 2026 da Giovanni Versari presso La Maestà Mastering Studio.

Contratto Sociale Gnu_folk

Il gruppo nasce a Lucca nell’estate del 2000 dall’incontro tra Giovanni Pietro Vitali e Federico “Kiko” Camici Roncioni, uniti dalla passione per il folk-rock, il punk, la musica popolare e l’impegno politico. Un’identità artistica fondata sulla memoria storica, sull’antifascismo e sulla possibilità di trasformazione collettiva. R_Evoluzione è il titolo dell’album prodotto da Andrea Mei, membro storico dei Gang, pubblicato nel 2013 da Latlantide. Il disco attraversa la memoria della Resistenza e le contraddizioni della contemporaneità, alternando sonorità folk, rock, punk e reggae. Dal 2015 il gruppo avvia una mutazione stilistica, introducendo l’elettronica e sviluppando un linguaggio più essenziale e incisivo, nel quale il folk diventa sempre più un’attitudine e un modo di intendere la funzione sociale della musica.

Il nome Gnu_folk richiama la cultura del software libero e una concezione della musica popolare come patrimonio condiviso, capace di attraversare epoche e generazioni, trasformandosi senza perdere la propria forza. Il folk rimane, ma non più necessariamente come genere musicale riconoscibile: diventa piuttosto un’attitudine, un linguaggio e un modo di intendere la funzione sociale della musica. La ricerca di nuove sonorità non corrisponde a un allontanamento dalla tradizione popolare, ma alla volontà di reinterpretarla attraverso gli strumenti e i linguaggi del presente.

Nel corso degli anni la formazione si trasforma continuamente, accogliendo via via decine di musicisti e strumenti differenti, dai flauti ai violini, dalle arpe alle chitarre elettriche, dalle tastiere alla fisarmonica, fino a consolidarsi nell’attuale quintetto, composto da Federico “Kiko” Camici Roncioni, voce e fisarmonica elettronica; Giovanni Pietro Vitali, chitarra elettrica, chitarra acustica e cori; Alex Balleri, basso e cori; Davide “Davidino” Ruberti, chitarra elettrica e cori; e Federico “Stake” Di Nardo, batteria. Una storia collettiva, attraversata da sensibilità ed esperienze musicali differenti, che ha contribuito a costruire un’identità artistica in continua trasformazione, senza interrompere il legame con le motivazioni politiche e culturali delle origini.