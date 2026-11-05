Cristiani perseguitati in Europa, il caso degli Ortodossi in Ucraina

Sono ancora troppi i cristiani perseguitati in Europa e in particolare nella Chiesa Ortodossa in Ucraina. Per parlare di questo, è stato organizzato un evento a Lucca. L’appuntamento è per sabato 7 novembre alle 16,30 nella sala conferenze del San Luca Palace Hotel di via San Paolino.

Il dibattito sarà introdotto dai portavoce delle associazioni organizzatrici, Lorenzo Berti per Vento dell’Est e Angelo Sinisi per Idea Russa, e vedrà gli interventi di Georgios Karalis, scrittore ed esperto di teologia ortodossa, di padre Marian Selvini, sacerdote a Genova della Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Mosca, e dell’attivista cattolico di Militia Christi Lorenzo Roselli.