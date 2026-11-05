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Cristiani perseguitati in Europa, il caso degli Ortodossi in Ucraina
Incontro organizzato da Vento dell’Est e Idea Russa
Sono ancora troppi i cristiani perseguitati in Europa e in particolare nella Chiesa Ortodossa in Ucraina. Per parlare di questo, è stato organizzato un evento a Lucca. L’appuntamento è per sabato 7 novembre alle 16,30 nella sala conferenze del San Luca Palace Hotel di via San Paolino.
Il dibattito sarà introdotto dai portavoce delle associazioni organizzatrici, Lorenzo Berti per Vento dell’Est e Angelo Sinisi per Idea Russa, e vedrà gli interventi di Georgios Karalis, scrittore ed esperto di teologia ortodossa, di padre Marian Selvini, sacerdote a Genova della Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Mosca, e dell’attivista cattolico di Militia Christi Lorenzo Roselli.
“In pochi sono a conoscenza del fatto che i cristiani non vengono perseguitati solamente in alcune nazioni dell’Africa o del Medio Oriente – spiegano in una nota gli organizzatori – ma anche in Ucraina, Paese che il nostro governo sostiene a suon di miliardi e dove la Chiesa Ortodossa, i suoi sacerdoti ed i fedeli sono soggetti ad abusi di ogni tipo da parte delle autorità: arresti, processi, sequestro dei luoghi di culto, violente aggressioni, fino ad arrivare al divieto totale di attività deciso nel 2024 dal parlamento. Tutte queste azioni sono state ripetutamente condannate dalle istituzioni internazionali per i diritti umani nel silenzio però di governi e media europei”.