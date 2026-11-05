Il Giorno del Ritorno rivivendo i cammini di fede

Un momento di fraternità, riflessione e condivisione aperto a quanti han no vissuto l’esperienza del pellegrinaggio a piedi o in bicicletta, dal Cammino di Santiago alla Via Francigena. L’appuntamento è per domenica 8 novembre, a partire dalle 16, nel Salone del Palazzo arcivescovile di Lucca con Il Giorno del Ritorno , l’iniziativa promossa dalla delegazione di Lucca della Confraternita di San Jacopo di Compostella.

All’incontro parteciperà anche l’arcivescovo Paolo Giulietti, più volte pellegrino. Durante l’evento, i partecipan ti racconteranno le proprie testimonianze attraverso letture, ricordi e proiezioni di fotografie o brevi video. A seguire si terrà la consegna simbolica delle credenziali, un passaggio di testimone in cui chi è già tornato dal viaggio incontrerà chi si prepara a partire per i grandi itinerari di fede.

La giornata si concluderà alle 20 con un Aperitivo Pellegrino negli stessi locali del Palazzo arcivescovile. La cittadinanza e gli appassionati dei cammini storici sono invitati a partecipare.