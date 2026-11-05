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Il Giorno del Ritorno rivivendo i cammini di fede
Una giornata per i pellegrini e per chi vorrebbe esserlo
Un momento di fraternità, riflessione e condivisione aperto a quanti hanno vissuto l’esperienza del pellegrinaggio a piedi o in bicicletta, dal Cammino di Santiago alla Via Francigena. L’appuntamento è per domenica 8 novembre, a partire dalle 16, nel Salone del Palazzo arcivescovile di Lucca con Il Giorno del Ritorno, l’iniziativa promossa dalla delegazione di Lucca della Confraternita di San Jacopo di Compostella.
All’incontro parteciperà anche l’arcivescovo Paolo Giulietti, più volte pellegrino. Durante l’evento, i partecipanti racconteranno le proprie testimonianze attraverso letture, ricordi e proiezioni di fotografie o brevi video. A seguire si terrà la consegna simbolica delle credenziali, un passaggio di testimone in cui chi è già tornato dal viaggio incontrerà chi si prepara a partire per i grandi itinerari di fede.
La giornata si concluderà alle 20 con un Aperitivo Pellegrino negli stessi locali del Palazzo arcivescovile. La cittadinanza e gli appassionati dei cammini storici sono invitati a partecipare.
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