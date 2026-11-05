L'evento|
Il Quartetto Guadagnini al Boccherini con in programma le musiche di Dmitrij Šostakovič
Appuntamento con la stagione dei concerti dell’Associazione musicale lucchese il prossimo sabato (7 novembre) alle 17,30
Un nuovo appuntamento di grande rilievo per la stagione dei concerti dell’Associazione musicale lucchese.
Il Quartetto Guadagnini torna protagonista a Lucca con il quarto capitolo dell’integrale dei quartetti per archi di Dmitrij Šostakovič, uno dei cicli più significativi del repertorio cameristico del Novecento.
Sabato (7 novembre), alle 17,30, all’auditorium del conservatorio Boccherini, il Guadagnini, formazione di riferimento nel panorama internazionale, proseguirà il percorso musicale avviato con Aml, offrendo al pubblico una nuova occasione per approfondire alcune delle pagine più importanti della storia della musica del XX secolo.
Composti tra il 1938 e il 1974, i quindici quartetti per archi di Šostakovič attraversano un periodo cruciale della storia europea, ma anche della vita del compositore. Il risultato sono opere straordinarie, caratterizzate da un’evoluzione del linguaggio musicale che riflette le contraddizioni e i cambiamenti di un’intera epoca.
Il programma si aprirà con il Quartetto per archi n. 6 in sol maggiore, op. 101, una composizione in cui il musicista torna a confrontarsi con i tratti della tradizione classica. A seguire, un omaggio lucchese grazie alla collaborazione con il Centro studi Gaetano Giani-Luporini: il Quartetto in sol minore di Gaetano Luporini, pezzo che fa parte delle composizioni che Luporini scrisse prima ancora di ottenere il diploma al Conservatorio di Milano, sotto la guida di Alfredo Catalani. Un quartetto che al suo nascere “fu molto apprezzato nell’ambiente milanese”. In chiusura, il Quartetto per archi n. 12 in re bemolle maggiore, op. 133, opera della maturità in cui Šostakovič esplora nuove possibilità espressive, spingendo il linguaggio cameristico verso territori innovativi.
Il Quartetto Guadagnini (Fabrizio Zoffoli e Cristina Papini, violini; Matteo Rocchi, viola; Alessandra Cefaliello, violoncello) è nato nel 2012. Dopo appena due anni di attività ha vinto il premio Piero Farulli, attribuito dalla critica musicale italiana al miglior giovane gruppo di musica da camera. Da allora si è esibito nelle più importanti sale da concerto in Italia, Francia, Austria, Germania, Svizzera, Giappone, Cina, Tailandia, Emirati Arabi. Ha collaborato anche a spettacoli teatrali con la regia di Mario Martone e la partecipazione di Alba Rohrwacher. Incide per Tactus e Brilliant Classics.
Biglietti: intero 12 euro; ridotto 8 euro (per soci Aml, enti convenzionati e gruppi con min. 5 persone); ordini professionali convenzionati 7 euro; studenti universitari e di conservatorio 5 euro; under 14 2 euro.
I biglietti sono acquistabili in loco prima del concerto e online sulla piattaforma Vivaticket.
Per maggiori informazioni: www.associazionemusicalelucchese.it.