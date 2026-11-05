Il Quartetto Guadagnini al Boccherini con in programma le musiche di Dmitrij Šostakovič

Composti tra il 1938 e il 1974, i quindici quartetti per archi di Šostakovič attraversano un periodo cruciale della storia europea, ma anche della vita del compositore. Il risultato sono opere straordinarie, caratterizzate da un’evoluzione del linguaggio musicale che riflette le contraddizioni e i cambiamenti di un’intera epoca.

Il Quartetto Guadagnini (Fabrizio Zoffoli e Cristina Papini, violini; Matteo Rocchi, viola; Alessandra Cefaliello, violoncello) è nato nel 2012. Dopo appena due anni di attività ha vinto il premio Piero Farulli, attribuito dalla critica musicale italiana al miglior giovane gruppo di musica da camera. Da allora si è esibito nelle più importanti sale da concerto in Italia, Francia, Austria, Germania, Svizzera, Giappone, Cina, Tailandia, Emirati Arabi. Ha collaborato anche a spettacoli teatrali con la regia di Mario Martone e la partecipazione di Alba Rohrwacher. Incide per Tactus e Brilliant Classics.