John Cage in tv, la musica diventa memoria: alla Tenuta Dello Scompiglio un omaggio al compositore visionario

Proseguono gli appuntamenti di Grandi eventi epocali, la rassegna curata da Antonio Caggiano che fino a dicembre invita a riflettere sui grandi momenti che hanno segnato la società, dall’antichità ai giorni nostri. Un percorso in cui la musica diventa memoria, critica e visione, attraverso concerti, incontri e performance alla Tenuta Dello Scompiglio di Vorno.

Sabato (7 novembre), alle 19,30, concerto Cage, la vita è tutta un quiz. Stefano Valanzuolo e l’Ensemble Dissonanzen rendono omaggio a uno dei più famosi pionieri della musica aleatoria, capace di attraversare registri e linguaggi per parlare a un pubblico non solo di addetti ai lavori. Prendendo spunto dalla storica apparizione televisiva di John Cage al quiz Lascia o raddoppia? (1959), il testo di Stefano Valanzuolo ricostruisce la figura di un compositore visionario e anticonformista, che grazie al mezzo televisivo è riuscito a entrare, con garbo e profonda irriverenza, nelle case degli italiani durante i vivaci anni del boom economico.

“In Grandi eventi epocali la musica diventa la lente espressiva attraverso la quale leggere le profonde trasformazioni che hanno segnato la nostra storia recente – spiega Antonio Caggiano –. L’appuntamento di novembre rievoca con ironia la nascita della televisione e l’esplosione dei mass media nell’Italia della fine degli anni Cinquanta. In dicembre la conclusione della rassegna, affidata al concerto Ai confini del tempo, indaga le dimensioni fondamentali dell’esistenza — tempo e spazio — attraverso la matematica e la musica, culminando nella straordinaria visione dell’eternità del Quatuor pour la fin du Temps di Messiaen, scritto nel dramma della condizione di prigionia”.

Gli appuntamenti si inseriscono nella programmazione della Associazione Culturale Dello Scompiglio, diretta dalla regista e artista Cecilia Bertoni, che mette al centro arti visive e performatiche, con una attenzione particolare ai linguaggi della contemporaneità.

Cage, la vita è tutta un quiz, il programma

John Cage, Fontana Mix (versione a cura di Paolo Montella).

Melody n.1 da Six Melodies, per violino e pianoforte;

Sonata for Two Voices (I mov.), per flauto e pianoforte;

Duetto (Grave Adagio), per flauto e violino;

Amores (IV), per pianoforte preparato;

Melody n.3, da Six Melodies, per violino e pianoforte;

Water Walk, improvvisazione;

Sonata for Two Voices (Fugato), per flauto e pianoforte;

Fontana Mix (versione a cura di Andrea Laudante);

Melody n.4, da Six Melodies, per violino e pianoforte;

Dream, versione per viola, flauto e pianoforte.

Stefano Valanzuolo voce narrante e testo

Ensemble Dissonanzen Tommaso Rossi flauti | Francesco Solombrino violino e viola | Ciro Longobardi pianoforte.

Nelle parole degli artisti: “All’indomani della morte di John Cage (agosto 1992), Sylvano Bussotti, che ha conosciuto e capito, soprattutto, l’opera e lo spirito del compositore americano, annotava nel suo necrologio: In Italia non fu celebrato alla Scala ma, tanto più prosaicamente, da Mike Bongiorno, in televisione. È così che da noi divenne celebre, vincendo i modesti milioni del quiz Lascia o raddoppia?, guadagnati all’ultimo istante snocciolando la miriade di nomi latini delle più rare famiglie di funghi, velenosi o non”. È tutto vero. Fu Mike Bongiorno a sdoganare – come si dice oggi – nel febbraio del 1959 la figura di Cage presso il grande pubblico e, assieme a lui, una musica che venne giudicata sperimentale o demenziale, a seconda dei punti di vista. Prendendo spunto da quell’esperienza a premi in tv, il testo celebra l’estetica bizzarra di un compositore visionario e impudente, offrendo uno spaccato dell’Italia del boom. Un’Italia felicemente curiosa che si concesse il lusso, per qualche settimana, di scegliere la musica di Cage come colonna sonora di un sogno collettivo. Precursore del minimalismo, erede di Satie, allievo di Schoenberg, inventore del pianoforte preparato, pioniere della musica concreta, teorico del caso, creatore dell’happening: a dispetto di definizioni troppo riduttive John Cage fu tutto questo, e altro. Attraverso un gioco di avvicinamenti e allontanamenti, il racconto di quell’ormai leggendaria apparizione televisiva, dell’eco mediatica, dei commenti giornalistici, insomma di tutta la sociologia della TV che ne scaturì, viene scandito da una serie di composizioni appositamente scelte per presentare questa personalità multiforme e sfaccettata, capace di fondere nel processo creativo i suoni e le voci della tradizione con quelli della quotidianità”.

Stefano Valanzuolo Critico musicale de Il Mattino dal 1989, è autore e conduttore per Rai Radio3 (Radio3 Suite, WikiMusic) e direttore responsabile della rivista Live – Performing & Arts. Ha pubblicato diversi volumi sulla storia e la cultura musicale. In ambito direttivo, è Direttore artistico dell’Associazione “Maggio della Musica” di Napoli e del festival MozArt Box; in passato ha diretto il Ravello Festival (2008-2015) e l’Arena Flegrea. È autore di numerosi testi teatrali, libretti d’opera e drammaturgie presentati in prestigiosi festival italiani e interpretati da eminenti attori e compagini musicali. Svolge inoltre attività didattica universitaria e di alta formazione in management e comunicazione delle imprese culturali.

Ensemble Dissonanzen Formazione cameristica nata a Napoli all’interno dell’omonima associazione (fondata nel 1993), l’Ensemble Dissonanzen è un punto di riferimento per la musica del Novecento storico, la sperimentazione e la creazione contemporanea. Oltre a collaborare con importanti festival e istituzioni italiane e internazionali (tra cui il Festival di Salisburgo e il Ravenna Festival), ha suonato al fianco di prestigiosi interpreti e compositori. La sua ricca produzione discografica comprende incisioni per etichette come Mode Records, Stradivarius e Die Schachtel. Dal 2021 l’Associazione è rientrata nel FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo)

Grandi eventi epocali giunge al suo appuntamento conclusivo sabato 5 dicembre, alle 19,30, con il concerto Ai confini del tempo, affidato al Trio Concept, a Patricia Cordero e Olivier Vivares. Accostando Dhipli Zyia di Iannis Xenakis e il monumentale Quatuor pour la fin du temps di Olivier Messiaen, gli artisti propongono due opere che, attraverso linguaggi e prospettive differenti, indagano due dimensioni fondamentali della nostra esistenza — il tempo e lo spazio — guidate da un medium comune: la matematica.

Negli Spazi Dello Scompiglio sono visibili inoltre le opere permanenti: Waiting for a landslide di Andrea Nacciarriti, Camera #3, installazione di Cecilia Bertoni e Claire Guerrier con Carl G. Beukman, There is not a priori answer to this dilemma (The Dolphin Hotel) di Francesca Banchelli; W18S di Antonio Rovaldi e Ettore Favini; Un Esilio di Valentina Vetturi; la mostra collettiva Il Cimitero della Memoria; Arie per lo Scompiglio di Alfredo Pirri.

Il Progetto Dello Scompiglio ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, con il bosco, con la fauna, con l’elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al Progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità. All’interno della Tenuta Dello Scompiglio, accanto all’Azienda Agricola e alla Cucina Dello Scompiglio, opera l’omonima Associazione Culturale. L’Associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop; organizza e propone itinerari performatici all’aperto, visite guidate, lezioni Metodo Feldenkrais®; gestisce lo Spazio Performatico ed Espositivo (SPE). Una particolare attenzione è dedicata infine alle attività culturali per bambini e ragazzi, con rassegne teatrali, laboratori e campi estivi. www.delloscompiglio.org