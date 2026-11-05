La grande fotografia sposa anche quest’anno il centro storico con il Circuito Off

La grande fotografia sposa anche quest’anno il centro storico.

Torna a Lucca il Circuito Off per la sua tredicesima edizione. L’inaugurazione è prevista sabato 14 novembre alle 10 all’Auditorium della sala esposizioni Fondazione Bml (piazza San Martino, 7) per il terzo anno consecutivo. Le mostre saranno accessibili fino al 29 novembre con oltre 50 esposizioni diffuse. Sarà quindi un grande ritorno per il Circuito Off.

L’atteso appuntamento dedicato alla cultura visiva e alla fotografia d’autore, è organizzato con passione dall’associazione fotografica We Love Ph Bfi e dal suo consiglio direttivo sotto la direzione artistica di Paolo Bini e la presidenza di Uberto Pinferi.

L’evento trasformerà per due settimane le vie, i palazzi storici e le attività commerciali del centro storico in un’unica grande galleria d’arte a cielo aperto oltre che in un affascinante salone fotografico. Come sempre, le opere saranno esposte in contesti inusuali che diventeranno per l’occasione gallerie artistiche. Fra questi negozi, ristoranti, bar alla moda, alberghi, studi professionali, laboratori artigianali o gallerie.

La mattina dell’inaugurazione, oltre alla cerimonia di inaugurazione sono previste sempre alla sala esposizioni Fondazione Bml, le prime premiazioni. A seguire, la giornata entrerà nel vivo. Prevista un’imperdibile conferenza che vedrà come protagonista il fotografo Roberto Rossi, in un dibattito moderato da Susanna Bertoni nella stessa location del vernissage. Nel pomeriggio, alle 17,30, lo stesso spazio ospiterà la premiazione del concorso nazionale Lucca città del volontariato.

Il cuore espositivo della manifestazione batterà però nel pomeriggio anche a Palazzo Guinigi (via Guinigi, 29), dove alle 16 si terrà l’inaugurazione ufficiale delle mostre principali. Fino al 29 novembre, i visitatori potranno ammirare anche i progetti dei vincitori del Circuito Off 2026. Si tratta dei fotografi Giampaolo Antoni, Giancarlo Cerri e Marco Lorini. Insieme a loro, Palazzo Guinigi ospiterà la prestigiosa mostra collettiva di We Love Ph intitolata Connessioni urbane, la personale di Roberto Rossi Fa’ce, i lavori del Laboratorio Agrosfera che coinvolge le province di Livorno, Lucca, Pisa, Massa e Carrara e le opere realizzate da 13 selezionati autori dell’associazione We Love Ph. Nello specifico Alessandra Fava, Giuseppe Leonardi, Silvio Da San Martino, Darianna Martini, Andrea Morandi, Giustino Salsa, Michela Cupisti, Antonella Innocenti, Letizia Ronconi, Paolo Pacini, Valentino Giannini, Marzia Francesconi e Luigi De Castelli.

A legare indissolubilmente la manifestazione al tessuto cittadino sarà, come da tradizione, il circuito delle oltre 50 esposizioni diffuse all’interno delle attività commerciali sparse in tutto il centro storico. Fra i protagonisti, anche tanti fotografi provenienti da tutta Italia.