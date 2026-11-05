Lo scrittore Liggeri a La Valle dei Libri

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Castiglione di Garfagnana e della Pro Loco di Castiglione di Garfagnana, in collaborazione con l’Associazione A.M.A. Cultura. A moderare l’incontro sarà Elisa Togneri. Il libro sarà il punto di partenza per allargare lo sguardo su alcune delle questioni più urgenti che interrogano il nostro tempo: il rapporto tra uomo e natura, l’individualismo, l’empatia, la solidarietà, il dialogo con l’altro e la necessità di recuperare forme di relazione più autentiche in una società segnata da guerre, violenza, tensioni e profonde fragilità. Numerosi saranno gli ospiti, per quello che si preannuncia un momento di condivisione più ampio con esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo – attori, attrici, performer, registi, danzatori, cantanti, poeti, viaggiatori e camminatori – chiamati a riportare le proprie esperienze e riflessioni.