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Lo scrittore Liggeri a La Valle dei Libri
Il suo libro sarà il punto di partenza per allargare lo sguardo su alcune delle questioni più urgenti che interrogano il nostro tempo
La Valle dei Libri incontra lo scrittore Salvatore Liggeri. L’autore di A due passi dal Tibet sarà ospite alla rassegna letteraria itinerante e permanente ideata e curata da La Gazzetta del Serchio con il patrocinio del Circolo della Stampa di Lucca sabato 7 novembre alle 17 nella biblioteca comunale di Castiglione di Garfagnana.
L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Castiglione di Garfagnana e della Pro Loco di Castiglione di Garfagnana, in collaborazione con l’Associazione A.M.A. Cultura. A moderare l’incontro sarà Elisa Togneri. Il libro sarà il punto di partenza per allargare lo sguardo su alcune delle questioni più urgenti che interrogano il nostro tempo: il rapporto tra uomo e natura, l’individualismo, l’empatia, la solidarietà, il dialogo con l’altro e la necessità di recuperare forme di relazione più autentiche in una società segnata da guerre, violenza, tensioni e profonde fragilità. Numerosi saranno gli ospiti, per quello che si preannuncia un momento di condivisione più ampio con esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo – attori, attrici, performer, registi, danzatori, cantanti, poeti, viaggiatori e camminatori – chiamati a riportare le proprie esperienze e riflessioni.
Interverranno l’operatrice olistica e performer Sara Conte, l’artista e attrice Cassandra Da Granaiola, il regista Fabrizio Baroni e la presidente dell’associazione “Sentieri Ritrovati” di Crasciana (Bagni di Lucca) Roberta Nerici.