Museo Athena in cammino, nuova mostra dal 10 novembre

Una mostra composta da pannelli informativi e pannelli artistici propone una visione poliedrica del “mettersi in cammino”, per seminare spunti e incontrarne altri, utilizzando linguaggi diversi e testimonianze vicine e lontane. La mostra sarà inaugurata martedì 10 novembre alle 10.30. Per questo autunno infatti, lo staff Museo senza barriere del Museo Athena di Capannori propone un approfondimento sul tema del “Mettersi in cammino” prendendo spunto dal fatto che il Museo è punto timbro della Via Francigena e accoglie pellegrini in cammino.

La domanda di partenza che ha portato alla realizzazione della mostra è stata “perché mettersi in cammino?” e ha portato alla possibilità di aprire a molteplici risposte che a loro volta introducono tematiche culturali e sociali trasversali nel tempo e nello spazio. Sono state indagate l’origine e le ragioni del pellegrinaggio, pratica millenaria e trasformata in parte nella contemporaneità e ritrovato nelle ragioni che mossero tanti uomini e donne, tanto la voglia di esplorare quanto la ricerca di una vita migliore, ma anche l’interesse per la natura e altri modi di vivere.

Accanto all’esposizione sono state create alcune iniziative collaterali che aprono e approfondiscono alcune angolature in modo da dare spazio alle curiosità e accogliere quelle realtà che sul territorio propongono il cammino da diverse prospettive. In particolare martedì 10 novembre alle 16 ci sarà un incontro sul progetto Cai scuola della sezione Cai di Lucca sviluppato con la collaborazione e il sostegno del Mim volto alla formazione dei docenti su temi prettamente ambientali e al coinvolgimento delle nuove generazioni in esperienze di scoperta e conoscenza diretta del territorio. Parteciperanno all’incontro alcuni esperti Cai e gli insegnanti coinvolti nel progetto.