Oltre la leggenda del tiranno: la magnificenza di Paolo Guinigi al centro di un convegno a Lucca

Paolo Guinigi, erede di una delle più ricche e importanti famiglie di mercanti lucchesi, politico accorto, munifico e raffinato, portò a Lucca lo sfarzo di una corte ricca e al passo con l’arte e la cultura europea del suo tempo. Precursore delle signorie italiane del Rinascimento, il suo spirito è ben rappresentato dal monumento alla seconda moglie, Ilaria del Carretto, commissionato a Jacopo della Quercia: un capolavoro della transizione fra il gotico e ritorno al classicismo dell’arte antica.

Il 13 e 14 novembre ventiquattro studiosi italiani e internazionali si confronteranno sulla figura del signore di Lucca, sulle novità emerse dagli studi di questi ultimi anni e sulle trasformazioni politiche, economiche, artistiche e culturali della città nel primo Quattrocento, in rapporto alle altre realtà italiane ed europee.

Il convegno di studio promosso dall’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti in collaborazione con l’Istituto Storico Lucchese, che si terrà a Palazzo Pretorio e a Palazzo Ducale, è stato presentato questa mattina (5 novembre) dal sindaco di Lucca, Mario Pardini, dal presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci e dal presidente dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti, Marco Paoli, e da Laura Giambastiani, vice presidente dell’Istituto Storico Lucchese.

“Paolo Guinigi è stato a lungo considerato un tiranno che aveva oppresso le libertà dei lucchesi – esordisce il presidente dell’Accademia, Marco Paoli –. Questo giudizio negativo lo ha fortemente penalizzato nel corso dei secoli, portando a una sorta di oblio e dimenticanza nei confronti della sua figura, della sua attività politica e del suo ruolo di mecenate. Eppure, Guinigi volle imprimere un segno inconfondibile sulla città per mostrare la magnificenza della sua signoria. Lo fece attraverso grandi opere architettoniche: da un lato la costruzione di un palazzo urbano, situato nell’area dell’attuale Cortile degli Svizzeri, dall’altro la realizzazione di una villa suburbana destinata ai propri svaghi e ‘delizie’. Questa scelta rispondeva a una precisa strategia d’immagine: il signore si imponeva sui sudditi proprio attraverso il fascino e la forza della sua magnificenza. Si tratta di un concetto che affonda le radici nell’antichità – teorizzato già da Aristotele – secondo cui il decoro e il pregio di una dimora signorile rappresentavano il vero e proprio crisma del potere e della domus“.

“A nome dell’intera città, desidero esprimere il più vivo ringraziamento agli organizzatori e ai partecipanti per l’impegno profuso nella realizzazione di questo appuntamento di altissimo profilo scientifico – dichiara il sindaco di Lucca, Mario Pardini –. Comprendere a fondo il nostro passato non è un mero esercizio di memoria, ma un passaggio essenziale: ci offre le chiavi di lettura e gli strumenti fondamentali per interpretare e affrontare con consapevolezza il presente“.

“Mi riallaccio a quanto espresso dal sindaco, che ha richiamato una celebre citazione di Cicerone: non c’è consapevolezza del presente senza la conoscenza del passato – aggiunge la vice presidente dell’Isl, Laura Giambastiani –. A nome dell’Istituto, vi porto i saluti del presidente Romiti, il quale non mancherà di essere presente ai convegni. A Lucca si tengono molti appuntamenti culturali, ma un convegno strutturato e organizzato in modo così capillare e rigoroso non è affatto scontato. Si tratta di un incontro di straordinaria rilevanza e di altissimo spessore scientifico, che vanta la partecipazione di illustri relatori di fama nazionale e internazionale. Questa due giorni ha il merito di sviscerare a fondo la figura politica e umana di Paolo Guinigi, contestualizzando con precisione i trent’anni della sua signoria. In questo percorso emergeranno inevitabilmente anche dei chiaroscuri: non assisteremo soltanto a elogi o celebrazioni encomiastiche, ma ci sarà spazio per dubbi e analisi critiche sulla sua persona. L’auspicio è che questo importante momento di studio non sia un punto d’arrivo, bensì un solido trampolino di lancio per futuri approfondimenti“.

La prima giornata: politica, istituzioni, architettura e fortificazioni

Il convegno si aprirà venerdì 13 novembre, alle 9,30, nella sede dell’Accademia Lucchese, a Palazzo Pretorio (via Vittorio Veneto 1). Dopo i saluti istituzionali prolusione di Andrea Zorzi, dell’Università di Firenze, dedicata a Le Signorie italiane del Quattrocento, che offrirà il quadro storico generale.

La prima sessione mattutina dalle 11 alle 13,30 sarà presieduta da Andrea Zorzi e vedrà: Laura Galoppini (Università di Pisa) con Paolo Guinigi e la sua formazione mercantile nelle Fiandre, Christine Meek (Trinity College Dublino) con Politica della Signoria, Laura Giambastiani (Università di Firenze e Istituto Storico Lucchese ) con Per una corretta amministrazione dei beni guinigiani: le attività patrimoniali e la gestione degli estimi, e Renzo Sabbatini (Università di Siena) con La diplomazia guinigiana.

La prima sessione pomeridiana dalle 15 alle 16, presieduta da Piero Ciardella (Accademia Lucchese), vedrà invece protagonisti: Raffaele Savigni (Università di Bologna) con Paolo Guinigi, il vescovo Nicolao e le loro relazioni con la Chiesa romana, Isabella Gagliardi (Università di Firenze) con La Chiesa lucchese all’epoca del Guinigi. La seconda sessione, dalle 16,15 alle 18,15 e presieduta da Paolo Beroncini Sabbatini (Università di Pisa) sarà la volta di: Elisabetta Abela (archeologa) con Il Palazzo di città. Scavi e ipotesi di ricostruzione, Enrico Romiti (Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane) con Le fortificazioni e la Villa di Pietrasanta, Sergio Nelli (Accademia Lucchese) con L’amministrazione della giustizia al tempo di Paolo Guinigi, e infine Jacopo Lazzareschi Cervelli (Istituto Storico Lucchese) con La ‘reinvenzione’ del Palazzo Guinigi con torre. La giornata sarà conclusa alle 18,30 a Palazzo Guinigi, dal concerto di musiche rinascimentali a cura dell’Associazione Concentus Lucensis.

La seconda giornata: Cultura, pittura, scultura, collezionismo, letteratura e musica

La mattina della seconda giornata del convegno, sabato 14 novembre, si trasferirà a Palazzo Ducale nella sala della giunta provinciale.

La terza sessione dalle 10 alle 13, presieduta da Marco Folin (Università di Genova), vedrà confrontarsi: Maria Teresa Filieri (Ministero della Cultura) con La pittura al tempo del Guinigi, Geoffrey Nuttall (independent art historian, Londra) con Alvaro Pirez d’Evora e Paolo Guinigi, Gabriele Fattorini (Università di Firenze) con La scultura a Lucca al tempo del Guinigi, Marco Paoli (Accademia Lucchese) con Il monumento di Ilaria del Carretto nel Duomo di Lucca. Ibridazione e (grandi) novità alle soglie del Rinascimento, Davide Martini (Università di Verona) con Tra collezionismo, rappresentazione del potere e pubblica utilità: libri e letture in casa Guinigi.

Il pomeriggio della terza sessione, dalle 15 alle 18,30, ci si sposterà nuovamente a Palazzo Pretorio nonché sede dell’Accademia, e presiederà Gabriella Biagi Ravenni (Accademia Lucchese). Qui interverranno: Lucia Marchi (Università di Trento) con Cosa fa il musicologo: appunti per lo studio della musica alla corte di Paolo Guinigi, Fabrizio Franceschini (Università di Pisa) con Paolo Guinigi e la Commedia dantesca, Luciano Rossi (Università di Zurigo) con Giovanni Sercambi novelliere, Marco Biffi (Università di Firenze) con La lingua di Giovanni Sercambi, Antonio Romiti (emerito Università di Firenze, Istituto Storico Lucchese) con la relazione conclusiva Paolo Guinigi nella storia di Lucca e nella scienza euristica. La giornata si chiuderà alle 19 nella sagrestia della cattedrale di San Martino con una visita straordinaria al monumento di Ilaria del Carretto.