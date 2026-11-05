L'appuntamento|
Piazza al Serchio e il suo passato medievale, un incontro al Museo dell’Immaginario Folklorico
Domenica 8 novembre alle 16, Fabio Baroni guiderà una conferenza dedicata al ruolo politico, economico e religioso che il territorio ha avuto nel Medioevo
Domenica (8 novembre) alle 16 il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico della frazione di San Michele a Piazza al Serchio (via Ducale, 4), dedica l’appuntamento domenicale dell’iniziativa Pagine di casa nostra alla storia medievale. In programma l’incontro Il ruolo di Piazza al Serchio, Carfaniana: una storia che non vi aspettate. Conduce la conferenza, in presenza, Fabio Baroni.
L’iniziativa propone una lettura inusuale della storia di Piazza al Serchio. Si presenta il paese come centro politico e nodo stradale storico che ha avuto nel Medioevo un ruolo preminente nelle vicende politiche, economiche e religiose dell’area compresa fra il Po e il mare di Toscana e Liguria.
Fabio Baroni, classe 1954, studioso di tradizioni popolari, si è laureato nel 1978 con una tesi sulle tradizioni popolari. Direttore negli anni ’80 del Centro Tradizioni Popolari della Provincia di Lucca, dopo l’indimenticabile Gastone Venturelli, ha pubblicato libri e saggi, realizzato mostre, tenuto conferenze sul tema. Oggi collabora con diverse realtà del territorio per la progettazione anche di attività culturali volte alla salvaguardia e rivitalizzazione delle tradizioni. Inoltre ha fondato cinque musei e tre ecomusei fra Apuane ed Appennino, fra questi, l’Ecomuseo delle Alpi Apuane. Collabora anche con la Società dei Territorialisti.
Pagine di casa nostra si conferma un luogo aperto alla lettura del territorio secondo molteplici punti di vista. Dalla storia antica alla realtà attuale fino ai progetti per il futuro. In un dialogo costante con le persone che lo abitano, accogliendo le loro memorie e testimonianze ed insieme le proposte per costruire nuove prospettive per il domani.