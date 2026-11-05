Sagra dell’olio e Frantoi aperti, due giorni di festa e scoperta

Due giornate per celebrare l’olio nuovo e incontrare chi, ogni giorno, custodisce e rinnova questa tradizione curando gli oliveti e mantenendo vivo un patrimonio di conoscenze tramandato da generazioni. Il Compitese si ritrova attorno alla sua specialità per la Sagra dell’olio e Frantoi aperti, in programma sabato 7 e domenica 8 novembre a Pieve e Sant’Andrea di Compito. La manifestazione, che si svolge ormai da decenni, quest’anno si inserisce nell’ambito dell’evento diffuso Olio Nòvo 2026. Terre, frantoi, sapori e cultura dell’olio a Capannori, promosso dal Comune di Capannori.

Sabato 7 sono in programma le visite guidate gratuite al Frantoio Sociale del Compitese (dalle 9 alle 17, insieme al frantoiano Emiliano Pardini) e al Frantoio “La Visiona”. Mentre domenica 8 novembre si svolgerà la vera e proprio “Sagra dell’olio” al Centro Culturale Compitese, che organizza l’evento.

Sabato è in programma anche il trekking “Il Borgo delle Camelie d’autunno”, organizzato da Azimut. Un’escursione tra paesaggio, storia e natura, con visita al Camelieto e all’Antica Chiusa Borrini, prima piantagione italiana di tè. Domenica 8 novembre sarà la giornata centrale della manifestazione. Dalle 9 partiranno dal Centro Culturale Compitese le visite guidate gratuite ai frantoi “Alle Camelie” e “La Visona”, accompagnate dall’esperto Iacopo Mori (partenze alle 9, 10 e 11). Visitabile, fino alle 12, anche il Frantoio Sociale. Per l’intera giornata, dalle 9,30 alle 18.30, sarà attivo un servizio gratuito di trasporto con un navetta che collegherà il Frantoio Sociale del Compitese al Centro Culturale Compitese.

Alle 11, sempre al Centro Culturale Compitese, spazio ai sapori con “5 piatti, un filo d’olio”, degustazione gratuita curata da “Slow Food Lucca, Compitese e Orti Lucchesi”. Elena Pardini, presidente della condotta, accompagnerà il pubblico in un percorso gastronomico dedicato ai prodotti autunnali del territorio. Dalle 12.30 alle 15, inoltre, il Centro Culturale Compitese aprirà lo spazio enogastronomico con il tradizionale pranzo dell’olio nuovo.